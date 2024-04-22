بهدف دون رد.. الأهلي يفوز بدربي بنغازي

أخبار ليبيا 24

حقق فريق الأهلي بنغازي فوزا هاما على غريمه التقليدي فريق النصر، اليوم الإثنين، في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب شهداء بنينا ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للمجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى اللقاء بنتيجة هدف دون رد لصاح الأهلي بنغازي سجله لاعبه صهيب بن سليمان.

وكان قد أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم في بنغازي، اليوم الاثنين، تأخير موعد إقامة مباراة “الديربي” بين الغريمين التقليديين الأهلي بنغازي والنصر.

وقال الاتحاد الليبي لكرة القدم في بنغازي إن “ديربي بنغازي” سيقام اليوم الاثنين على تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك لتعذر سفر مراقب المباراة من طرابلس إلى بنغازي لسوء الأحوال الجوية.

وكان من المقرر انطلاق المباراة على تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم.

وضمن النصر التأهل إلى دور سداسي التتويج، مع تبقي 4 جولات على نهاية المرحلة الأولى؛ حيث يحتل الفريق الصدارة من دون خسارة برصيد 34 نقطة، فيما يحتل الأهلي بنغازي المركز الثاني مؤقتا برصيد 30 نقطة.

و”ديربي بنغازي” يعد الأهم في موسم الأهلي بنغازي في الدوري؛ إذ يدخل “المشوار الطويل” المباراة بشعار “الفوز ولا شيء سواه”، خاصةً بعد التعادل الأخير للفريق أمام الهلال بهدف لمثله في الجولة الماضية.

وقبل اللقاء، تتنافس فرق الهلال الثاني برصيد 29 نقطة والأهلي بنغازي الثالث برصيد 27 نقطة والأخضر الرابع 25 نقطة، والتعاون الخامس 25 نقطة على نيل إحدى البطاقات الثلاث المؤهلة لسداسي التتويج، وذلك قبل 4 جولات على نهاية المرحلة.