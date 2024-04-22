بن قدارة: نعمل على إعادة هيكلة مركز بحوث النفط

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قال فرحات بن قدارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاثنين، إن المؤسسة تعمل على إعادة هيكلة مركز بحوث النفط وذلك لتطوير قدراته والتركيز على نشاط البحث العلمي وتقوية فروع المؤسسة وشركاتها في هذا المجال.

وأضاف بن قدارة، في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض تقنيات النفط والغاز والطاقة المستدامة بطرابلس، أن المؤسسة تسعى لأن يكون لمركز بحوث النفط دور مهم وفعال في إعداد الدراسات المكمنية، التي كانت في السابق تعد من قبل شركات أجنبية.

بن قدارة: سنطور قدرات مركز بحوث النفط

وقال: “من أولويات واستراتيجيات المؤسسة كانت إعادة هيكلة مركز بحوث النفط وذلك لتطوير قدراته والتركيز على نشاط البحث العلمي وتقوية فروع المؤسسة وشركاتها في هذا المجال”.

وأكّد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، في كلمة الافتتاح، على أهمية البحث العلمي وتكوين الكوادر البشرية في مجالات النفط والغاز.

ويستمر حتى يوم غد الثلاثاء إذ يقدم المشاركون في أجنحة المعرض المحلية والعالمية كل ما هو جديد في عالم النفط والغاز، ويعرضون تطبيقات التقنيات الحديثة وتوفير أفضل الحلول الفنية للمشكلات في مواقع العمل.

وينظم المؤتمر والمعرض لـ”تكنولوجيا النفط والغاز والطاقة المستدامة” مركز البحوث البترولية بدعم من المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك تحت شعار: “نحو انتقال فعال من الطاقة التقليدية إلى الطاقة المستدامة”.

ويقدم المعرض فرصًا للشركات الوطنية والدولية لعرض منتجاتها وخدماتها الفنية ذات الصلة لأصحاب المصلحة للتعاون وتطوير أعمالهم في مجال النفط والغاز في ليبيا.