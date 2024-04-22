انقلاب شاحنة لنقل الحبوب فوق جسر “فينيسيا” في بنغازي

أخبار ليبيا 24

وثّقت صور لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، انقلاب شاحنة كبيرة لنقل الحبوب فوق جسر طريق الهواري عند تقاطع شارع “فينسيا” ببنغازي.

ويبدو أن الشاحنة انقلبت نتيجة فقدان توازنها في أثناء الصعود على الجسر باتجاه “الهواري”. ودفع الحادث شرطة المرور إلى إغلاق الجسر مؤقتًا لحين سحبها.

وجاء انقلاب الشاحنة في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها بنغازي اليوم وكذلك عموم شرق ليبيا، والتي دفعت الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حمّاد إلى إعلان عطلة طارئة رسمية.

تقلبات جوية في بنغازي

وتتأثر بنغازي يومي الاثنين والثلاثاء برياح جنوبية شرقية جافة تتجاوز سرعتها 60 كيلومتر في الساعة، وقد تزيد لأكثر من ذلك، حسبت توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وحذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من انتشار الأتربة والغبار في الجو بشكل مقلق نتيجة التقلبات، وكذلك في ارتفاع كبير لدرجات الحرارة تتجاوز 40 درجة في بعض المناطق.

وقال: “هذه الوضعية تتطلب من المواطنين أخد الحيطة التامة في الطرقات نظرًا لرداءة الرؤية الأفقية، وكذلك الأشخاص ذوي الأمراض التنفسية والجيوب الأنفية”.

هذه التقلبات دفعت أسامة حمّاد رئيس الحكومة إلى تحديد يومي الاثنين والثلاثاء عطلة طارئة رسمية، إذ وجّه وزارة الداخلية بالحد من التنقل على الطرقات الساحلية والفرعية في المناطق المتوقع انعدام الرؤية فيها.

وتشمل العطلة طارئة جميع الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات الحكومية والمؤسسات التعليمية بكامل مستوياتها وكذلك القطاعات.

ويستثني من ذلك العاملين بالمرافق الصحية والجهات الأمنية وكل من تتطلب طبيعة عملهم مواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية.