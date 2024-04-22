بعد إلغاء هدف “يامال” في “الكلاسيكو”.. تشافي: تعرضنا لأقصى قدر من الظلم التحكيمي

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انتقد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة التحكيم في الدوري الإسباني، الذي لا يستخدم تكنولوجيا خط المرمى بعد أن تم إلغاء هدف لامين يامال من قبل VAR في هزيمة برشلونة في “الكلاسيكو” 3-2 أمام ريال مدريد.

وساعد هدفا فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز ريال مدريد على إدراك التعادل مرتين بعد أن وضع أندرياس كريستنسن وفيرمين لوبيز برشلونة في المقدمة يوم الأحد.

وراجع حكم الفيديو المساعد تسديدة “يامال” في الدقيقة 28 لعدة دقائق، إذ بدا أنها تجاوزت خط المرمى قبل أن أبعدها أندريه لونين حارس ريال. تم إلغاء الهدف واحتسب حكم الفيديو المساعد ركلة ركنية لبرشلونة.

هدف الحسم في الكلاسيكو

وسجل جود بيلينغهام الهدف الحاسم في “الكلاسيكو” في الدقيقة 91 ليضمن فوز ريال مدريد الرابع على التوالي على الفريق الكاتالوني.

ويتأخر برشلونة صاحب المركز الثاني بفارق 11 نقطة بعد الخسارة في “الكلاسيكو” وهو فارق سيكون من الصعب تعويضه قبل ست مباريات متبقية.

وقال تشافي: “لا يمكننا السيطرة عليهم.. هذه تصرفات تحكيمية.. أعتقد أن الفريق يؤدي بشكل جيد للغاية، لقد تنافسنا بشكل جيد للغاية، وكنا أفضل من ريال مدريد على ملعبهم وأعتقد أننا نستحق النقاط الثلاث بكل الطرق”.

وأضاف أمام الصحفيين: “شعوري اليوم هو أقصى درجات الظلم.. الجميع شاهدوا ذلك.. شعوري هو أن مباراة اليوم لم تكن عادلة”.

والدوري الإسباني هو الدوري الوحيد في أوروبا الذي لا يستخدم تكنولوجيا خط المرمى. بعد أن انتقد مشجعو برشلونة الدوري الإسباني لافتقارهم إلى التكنولوجيا، رد الرئيس خافيير تيباس على (إكس) من خلال مشاركة العديد من التقارير عن الأحداث الماضية، إذ ثبت أن التكنولوجيا غير دقيقة قائلاً: “لا تعليق”.