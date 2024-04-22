بأعداد كبيرة.. الكردي: المهاجرين السودانيين يتدفقون على بلدية وازن عبر تونس

أخبار ليبيا 24

طالب عميد بلدية وازن، أحمد الكردي، الجهات المختصة بمساعدتهن في مواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية السودانية.

وقال الكردي في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، إن المهاجرين يغادرون تونس باتجاه ليبيا، لافتا إلى أن البلدية وحدها لا تستطيع مواجهة هذه الإشكالية بسبب نقص الإمكانيات، خصوصاً بأن البلدية لا يوجد بها حتى فرع لجهاز مكافحة الهجرة الشرعية ولا حتى مركز إيواء.

وأوضح الكردي، أنهم يسجلون تقريباً دخول 50 مهاجر غير شرعي سوداني وأفارقة أحياناً، بشكل يومي منذ الأسبوع الأخير في شهر رمضان المبارك وحتى يومنا هذا، وينقصهم الغذاء والدواء خصوصا هناك حالات وضعهم الصحي صعب للغاية.

وأضاف الكردي، أن تم توفير مكان مؤقت لإقامة المهاجرين المتدفقين من تونس، وجمعية وازن الخير تقدم المساعدات لهم وقامت بمجهود كبير، ولكن لمواجهة هذا الملف يجب على الدولة أن تتحرك لتقديم المساعدة وتوفير الإمكانيات.

حرب السودان

وأشار الكردي إلى أن تم مخاطبة كافة الجهات بخصوص الملف ولكن دون رد، داعياً أيام بالتدخل وتقديم المساعدة، حتى يتم ترحيلهم إلى النقاط التي جاءوا منها، لأنه لا يعلم إلى متى ستستمر هذه الأزمة وهم يقدمون المساعدات بما هو متاح لهم، ويسعون لحصر أعدادهم.

ولازالت الحرب الدائرة في السودان، منذ 15 أبريل 2023، تلقي بظلال قاتمة على الأوضاع الإنسانية، ما دفع الملايين من الفرار من بلادهم جراء ذلك.