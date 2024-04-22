الولايات المتحدة تدعو قادة ليبيا إلى الالتزام بالحوار وتلوح بعقوبات

قال نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، السفير روبرت وود، إن الولايات المتحدة تجدد دعوتها للأطراف السياسية في ليبيا إلى الالتزام بالمشاركة في المحادثات التي تيسرها الأمم المتحدة.

وأوضح وود في تصريحات إذاعية تابعتها “أخبار ليبيا 24” أن الاتفاق السياسي أمر بالغ الأهمية لفتح عملية قابلة للاستمرار نحو إجراء انتخابات طال انتظارها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بقوة جهود البعثة الأممية لإيجاد طرق مبتكرة لإقناع الأطراف الليبية بالجلوس إلى الطاولة.

وحمل وود من وصفهم بـ “الذين يواصلون تأخير العملية” نصيباً كبيرًا من اللوم مع مرور المزيد من الوقت دون انتخاب حكومة شرعية وموحدة، مشيرا إلى أن المعرقلين متواطئين في تدهور الوضع السياسي والأمني والإنساني في ليبيا.

وأضاف نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن بلاده ملتزمة باستخدام العقوبات لردع أي تهديدات للسلام والاستقرار في ليبيا، موضحا أن عدم الاستقرار المتزايد لا يزال يتجلى في الانخفاض الأخير في قيمة الدينار ويؤدي إلى تغذية الانقسامات السياسية العميقة في ليبيا.

وشدد وود على ضرورة أن تقوم ليبيا بإعداد ميزانية موحدة واتخاذ خطوات لتحقيق استقرار العملة، لضمان توفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي والتوزيع العادل للإيرادات، موضحا أن التقدم نحو التوحيد العسكري أمر أساسي لإعادة تأكيد السيادة الليبية ومنع ليبيا من التورط في الصراع الإقليمي.

وأضاف وود أن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب عن كثب الوضع في النيجر وتشاد والسودان ومالي بما في ذلك حركة المقاتلين الأجانب وتفشي تهريب الأسلحة وتداعياتها المزعزعة للاستقرار في ليبيا، مذكرا بأن مجلس الأمن الدولي دعا في فبراير الماضي إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.