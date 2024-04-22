النايض: الشعب لن يصبر على الطبقة السياسية كثيرا

قال الأستاذ الدكتور عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، إن الطبقة السياسية المتنفذة في ليبيا تحرم الشعب من الاستحقاق الانتخابي، لافتا إلى أن الشعب الليبي لم ينتخب رئيساً له قط منذ 2011.

وأعرب النايض، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” عن أمله في أن تتشكل حكومة تكنوقراط مصغرة بشكل عاجل، تقود ليبيا فعلياً إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية التي طال انتظارها، مستنكرا استمرار مجلسي النواب والدولة في ممارسة أعمالهما، رغم مرور 9 أعوام على انتخاب الأول، و11 على الثاني.

وحذّر النايض، من مخالفة الطبقة الحاكمة لـ وعودها مرة أخرى في تشكيل حكومة بشكل عاجل، لافتا إلى أن الشعب لن يصبر عليها طويلاً؛ ولن تكون العواقب سليمة على بلد مزقته الحروب والخلافات قرابة ثلاثة عشر عاماً، معتبرا أن أكبر خيبة أمل مُني بها الليبيون في 2023، هي عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي وُعدوا بها.

النايض يطالب الجامعة العربية بتنفيذ خطة لإنقاذ ليبيا بـ”حكومة مصغرة” وكان الأستاذ الدكتور عارف النايض، قد اقترح خارطة طريق جديدة لمعالجة الأزمة السياسية المتردية في ليبيا تقودها جامعة الدول العربية، وذلك لتجنيب ليبيا مزيداً من الانهيار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، على خلفية استقالة عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي السابق من منصبه. وأوضح النايض في مقترحه، الذي تقدم به للأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، أن منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا صار شاغراً، وسيصعب إيجاد البديل بذات الصلاحيات سريعاً، مشددا على أن الفرصة باتت مهيأة لأن تأخذ الجامعة بزمام المبادرة، وتصدر قراراً يلزم مجلسي النواب والدولة بتشكيل حكومة مصغرة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة خلال 30 يوماً، كحدّ أقصى. واعتبر النايض أن هناك فرصة هامة لجامعة الدول العربية لاستعادة زمام المبادرة، لافتا إلى أنها هي من أصدر القرار في عام 2011 الذي استطاع مجلس الأمن بموجبه فرض البند السابع على ليبيا، وهي من تستطيع إخراجها من هذا الوضع. وأضاف النايض أن الجمود السياسي الذي تعيشه ليبيا جعلها عرضة للاقتسام والنهب الممنهج، وإلى الانقسام والقابلية للاحتلال الأجنبي، مشددا على أن الوضع الفاسد لم يعد يطاق، لافتا إلى أن الشعب يتم إفقاره بشكل يومي، محذرا من اندلاع حرب أهلية جديدة في أي وقت. وأوضح النايض أنه بإمكان الجامعة خلال 10 أيام دعوة رؤساء المجلس الرئاسي والنواب والدولة لاجتماع طارئ ونهائي لحسم جميع التفاصيل والآليات لتطبيق القوانين الانتخابية المنشورة فعلاً في الجريدة الرسميّة والملزمة للجميع، وألا يخرجوا من الاجتماع إلا باتفاق حاسم وملزم للجميع.