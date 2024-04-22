المطر يقتل 11 مواطنًا في الصين.. و”الفيضان المدمر” محتمل

أخبار ليبيا 24

اختفى 11 مواطنًا في الصين بسبب الفياضانات والأمطار التي أغرقت المقاطعات الجنوبية من الدولة المزدحمة، وأضطرت السلطات هناك إلى إجلاء عشرات الآلاف من المواطنين حفاظا على أرواحهم، بحسب بيان رسمي.

وأغرقت الأمطار مقاطعة قوانجدونج الجنوبية، على مدار الأيام الماضية، إذ تحولت المياه إلى ما يشبه فيضان، وتوقع الخبراء هناك الأسوأ، ورأوا أن هذه الكمية من المياه قد تصنع “فيضانا تاريخيًا لم ير البشر مثله منذ 100 عام، لذا كان الحل الوحيد هو الإجلاء الفوري.

وأكدت السلطات أن مكان المواطنين الـ11 أصبح مجهولًا، في إشارة إلى أن الماء قد يكون ابتلعهم كأول ضحاياه.

فيضان مدمر منتظر

وبحسب الأرقام الرسمية، نجحت السلطات الصينية في إنقاذ ما يزيد على 53 ألف مواطن، عبر نقلهم من الأماكن المتضررة في الجنوب. وكان النصيب الأكبر من سوء الحظ لمدينة تشينجيوان، التي خرج منها نحو 45 ألف مواطن، لفترة غير معلومة.

وتقع مدينة تشينجيوان بجانب نهر “بي”، وتحديدا بمنطقة دلتا اللؤلؤة، جنوب الأراضي الصينية، ويراقب الخبراء هناك بحذر التقلبات الجوية.

وتواجه مختلف دول العالم تغيرات مناخية حادة وغير متوقعة، وتأكد الخبراء من أن توقعاتهم المستندة لعلوم الفلك الراسخة أصبحت غير ذات جدوى، بعدما أصبح الكوكب يتخذ ردود فعل فردية تجاه ما يصنعه البشر من تلوث.

ومنذ تضرر سلطنة عمان والإمارات، وحتى قبلها، يقلق المواطنون حول العالم، ويؤكدون أن هطول الأمطار أصبح يحدث في أماكن صحراوية، وبشكل لا يمكن للعلم توقعه بدقة مناسبة، حتى الآن.