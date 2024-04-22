المرعاش: الصراع في ليبيا صناعة أجنبية والحرب الأهلية غير واردة

اعتبر كامل المرعاش، المحلل السياسي، أن وصف الحرب الأهلية في ليبيا ليس في محلّه، ويعبّر عن قراءة خاطئة للأوضاع؛ مشيرا إلى أن غالبية الشعب الليبي مهمشة، وليست معنيّة بالحروب، وليست بينها مشاكل تدعو إلى رفع السلاح.

وأوضح المرعاش في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“، أن الحرب في ليبيا صناعة أجنبية بامتياز منذ أن شنّ حلف شمال الأطلسي “ناتو”حربه على ليبيا في 2011، مستخدمًا أدوات ليبية عميلة، جنّدها للعمل لحسابه منذ سنوات طويلة، بما في ذلك التنظيمات الإسلامية المتطرّفة والإرهابية، ثم تركها تعيث فسادًا في ليبيا.

وأضاف المرعاش أن ما يحدُث من صراع بين الميليشيات في المنطقة الغربية لا يمكن تسميته بالحرب الأهلية، معتبرا أنه تقاتل على النفوذ والنهب الممنهج لخزائن الدولة، وزادت وتيرته مع وجود حكومة الدبيبة منتهية الولاية والفاسدة.

وأشار المرعاش إلى أن السيناريوهات المتوقّعة في المرحلة المقبلة تتمثل في بقاء الوضع الراهن الذي يضمن للغرب مصالحه باستمرار هيمنته على القرار السياسي والاقتصادي والمالي لليبيا، لافتا إلىى أن الولايات المتحدة وبريطانيا، ومن ورائهما الدول الغربية الأخرى، ليست معنية بحال الليبيين أو انقسام بلادهم ومعاناتهم، بقدر اهتمامها بتدفق النفط والغاز الليبي، وعدم المساس بالثروات المجمّدة في البنوك الغربية، وإبعاد النفوذ الروسي عن ليبيا.

وشدد المرعاش على أن أهداف الغرب تتحقّق وتستمرّ طالما أن ليبيا فيها صراعات وانقسامات، ومُصنفة دولة فاشلة، ينبغي إدارة شؤونها دوليًّا، وهذا ما تريده هذه البلدان الغربية تحديدا، موضحا أنه من الممكن أن تحدث مصادمات عنيفة بين الميليشيات في المنطقة الغربية.

وأكد المرعاش حتمية سقوط ضحايا من المدنيين كل مرة، لكنّها ليست حربًا أهلية؛ لأنها تحصل بين ميليشيات تضمّ في صفوفها خليطًا من الشباب ومن كل القبائل، يعملون لصالح زعماء الميليشيات كمرتزقة مقابل المال، مشددا على أن هذا لا ينطبق على مناطق الشرق والجنوب الليبي، المسيطر عليها من قبل الجيش الليبي، حيث لا مجال للارتزاق هناك.