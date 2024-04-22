الكبير يشارك في اجتماع صندوق البنك الدولي لمناقشة تأثير الحروب على الإقتصاد العالمي

أخبار ليبيا 24

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في الاجتماع الرابع والثمانين للجنة المالية لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي، وناقش الاجتماع تأثير الحروب الدائرة في قطاع غزة والسودان وأوكرانيا، واضطرابات إمداد النقل البحري.

وعقد الاجتماع في مقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن يوم الجمعة الماضي، بحضور المدير التنفيذي للصندوق كريستالينا جورجيفا، حسب بيان المصرف على صفحته بفيسبوك اليوم الإثنين.

وناقش الاجتماع السياسات والإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية للحد من تأثيرات هذه الأوضاع على اقتصادات بلدانها واقتراح الدروس والتجارب المستفادة منها.

الكبير في اجتماعات البنك الدولي

وفي التاسع من أبريل بدأ الصديق الكبير جولته الإقتصادية في واشنطن، ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولي، عقد خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين بصندوق النقد والبنك الدولي وعقد اجتماعات مع عدد من محافظي البنوك المركزية للدول المجاورة، وجمعية رجال الأعمال الأمريكية – الليبية، حيث جرى فيها تناول فرص الاستثمار في ليبيا بمجالات الطاقة والبنية التحتية والاتصالات والصحة والتعليم والخدمات والنفط والغاز والطاقات المتجددة.

ومن ضمن الاجتماعات التي عقدها الكبير لمناقشة آخر تطورات الوضع الاقتصادي والسياسي الليبي، ودعم المؤسسة الوطنية للنفط، للمحافظة على معدلات إنتاجه وزيادتها، والعمل بالتنسيق مع اللجنة المالية بمجلس النواب على إقرار موازنة موحدة.

وفي لقاء مع الوكالة الأمريكية للتنمية، تناول الكبير برامج الدعم الفني التي تقدمها الوكالة للمصرف في مجالات عدة، منها مقترحات توحيد المصرف والتحديات التي تواجهه للمحافظة على الاستدامة المالية وتطورات الوضع الاقتصادي الليبي.