الجويفي يبحث تذليل الصعوبات التي تواجه كرة السلة في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبد الشفيع الجويفي، مع رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة فؤاد برغش، بديوان الوزارة، سبل تذليل الصعوبات التي تواجه اللعبة في ليبيا، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الرياضة جمال أبونوارة.

وبحسب منصة حكومتنا، جدد الجويفي خلال الاجتماع، تأكيده على أن الوزارة تعمل على تقديم كل أوجه الدعم الممكنة لاتحاد كرة السلة وكل الاتحادات الرياضية والفرق والمنتخبات الوطنية.

وأشاد برغش بدور حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، ودعمها وتشجيعها لجميع الاتحادات الرياضية دون استثناء ومن ضمنها اتحاد السلة.

الأهلي يحقق فوزه الثاني في بطولة “BAL”

وفي وقت سابق اليوم، حقق فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة الفوز الثاني في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة “BAL”، وذلك بالفوز على بطل أوغندا سيتي أويلرز بنتيجة 79 مقابل 68.

وسيطر فريق أهلي بنغازي في الربعين الأول والثاني، وفي الشوط الثالث تقلص الفارق، حيث سجل للفريق الأوغندي 14 نقطة مقابل 4 نقاط للفريق الليبي. وفي الربع الرابع كان التنافس متقاربا، وانتهي بنتيجة 79 مقابل 68 بفارق 11 نقطة.

وتقام التصفيات المؤهلة إلى بطولة البال بمجمع صالات حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة.

وينافس على التأهل أربع فرق وهي: أهلي بنغازي والأهلي المصري وبانغي من أفريقيا الوسطى وسيني أوليرز من أوغندا.