الأزمة السياسية الليبية على رأس قضايا القمة المغاربية الثالثة

أخبار ليبيا 24

في محاولة لإحياء اتحاد المغرب العربي، تقام في تونس العاصمة القمة المغاربية الثالثة الاجتماع التشاوري الأول بحضور رؤساء الجزائر وتونس وليبيا، والملف الليبي من أهم القضايا التي يطرحها الرؤساء.

وبحسب البيان الصادر عن الرئاسة التونسية أن اللقاء يستهدف تقوية العلاقات بين الدول الثلاثة المشاركة، فيما لم يجر دعوة المغرب أو موريتانيا لهذا الاجتماع.

وأكد الرئيس الجزائري أن هذا التكتل لا يستهدف أية جهة وأن الباب مفتوح أمام جميع دول المنطقة للانضمام إليه.

قمة تونس والملف الليبي

وتعتبر الجزائر وتونس من الدول الشقيقة التي تدعم الحل الليبي الليبي دون تدخل مباشر، على عكس القوى الأجنبية التي تدعم واحداً أو أكثر من الأطراف المتحاربة المتعددة في ليبيا ولها مصالح خاصة هناك.

وقال العقيد السابق والخبير الأمني التونسي علي زرمديني في تصريح لإذاعة محلية تونسية، الإثنين، “إن القمة الثلاثية ستركز على الملف الأمني، محذراً من اندلاع حرب جديدة في ليبيا، خاصة في غرب البلاد”.

ويرى المحلل السياسي التونسي مصطفى عبد الكبير أن “الملفات المطروحة سوف تتعلق بملفات الهجرة ومخاطر الإرهاب والقضية الليبية، إذ تعتبر القمة فرصة للرئيس التونسي حتى يضمن تعاون ليبيا والجزائر من أجل حماية الحدود ومنع التدفقات الكبيرة للمهاجرين القادمين من بعيد.”

وفي فبراير الماضي دعا الرئيس الجزائري كل من ليبيا وتونس وموريتانيا عن طريق وفد وزير خارجيته أحمد عطاف إلى هذه الدول لمناقشة مقترحات تخص تنسيق المواقف، دون الإفصاح عن أي تفاصيل اخرى.