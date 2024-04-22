أبوزريبة: الدوريات الصحراوية مهمة في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة في المناطق الحدودية

أخبار ليبيا

أجرى وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، ظهر اليوم الاثنين، زيارة تفقدية إلى مقر الإدارة العامة للدوريات الصحراوية.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، خلال الزيارة، قام أبوزريبة بجولة تفقدية، شملت أعمال صيانة مبنى الإدارة، حيث اطلع على نسبة جاهزيته، وأعرب عن رضاه تجاه التقدم المحرز في أعمال الصيانة وتحسين جاهزية المبنى لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية.

كما جرى خلال الزيارة عقد اجتماع، تركز على سبل تفعيل دور الدوريات الصحراوية في المنطقة الجنوبية والشرقية لمكافحة الجريمة والإرهاب والتهريب، كما تم مناقشة سبل تعزيز دور الدوريات وتفعيلها في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، وأكد الوزير على أهمية دور الدوريات الصحراوية في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة في المناطق الحدودية الحساسة.

الدوريات الصحراوية مهمة في حفظ الأمن

وتأتي زيارة وزير الداخلية إلى مقر إدارة الدوريات الصحراوية في إطار جهوده لتعزيز الأمن وتطوير القدرات الأمنية للتصدي للتحديات الأمنية المختلفة وضمان سلامة المواطنين والحفاظ على استقرار الوضع الأمني في البلاد.

وكان في استقبال أبوزريبة رئيس جهاز الأمن الداخلي، الفريق أسامة الدرسي، ومدير الإدارة العامة للدوريات الصحراوية، اللواء صلاح الخفيفي، ومدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال، اللواء المهدي بيانكو، ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، اللواء “شريف قويدر”.

وأيضا كان في استقباله مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، اللواء خالد السرير، ومدير إدارة الشؤون الإدارية، اللواء فيصل غنية، ومدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والاتصالات، لواء علي الأوجلي، مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية، اللواء حسين العامري.