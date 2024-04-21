الأخبارإقتصاد

7.58 دينار للدولار الواحد..ارتفاع كبير للعملات الأجنبية في السوق الموازية

سحب فئة 50 من السوق رفع سعر الدولار

21 أبريل، 2024 9:03 ص
0 0
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

أخبار ليبيا 24

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية في ختام تعاملات يوم السبت ليصل إلى 7.58 دينار بعد أن كان 7.50 دينار،الخميس الماضي؛ إذ سجل الدولار قفزة واضحة في ارتفاع الأسعار تقدر بـ20 قرشاً مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضي إذ كان سعره السبت الماضي 7.38 دينار.
بينما بلغ سعر الدولار مقابل فئة 50 دينار 7.680 ، بعد قرار سحب فئة 50 من السوق، وسبب القرار المفاجئ بسحب الفئة ربكة لدى التجار والمواطنين في التعامل مع الأمر.

وارتفع سعر صرف نظيرهُ اليورو إلى 7.90 بعد أن كان 7.80 دينار، فيما وصل الجنيه الإسترليني إلى 9.15 بعد أن كان 8.80 دينار.

واستقرت الليرة التركية عند 0.24 دينار،فيما ارتفع سعر صرف الدينار التونسي إلى 2.40 بعد أن كان 2.20 دينار ليبي، واستقر سعر صرف الجنيه المصري عند 0.16 دينار.

ويواصل سعر كسر الذهب عيار 18 في الارتفاع إذ وصل إلى 420 دينارًا بعد أن كان 413 دينارًا المسجلة في ختام تعاملات الأسبوع.

الأسعار في السوق الرسمية

وفي آخر التعاملات بالسوق الرسمية، الخميس الماضي، انخفض سعر صرف الدولار إلى 4.86 دينار مقابل 4.88 دينار الأربعاء، في حين ارتفع سعر اليورو إلى 5.20 دينار مقابل 5.17 دينار أمس السبت.

واستقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني عند 6.07 دينار، واليوان الصيني عند 0.67 دينار.

الوسوم
21 أبريل، 2024 9:03 ص
0 0

المزيد من الأخبار

مصر وتركيا تؤكدان أهمية التنسيق في ليبيا وتنفيذ القرارات الدولية

مصر وتركيا تؤكدان أهمية التنسيق في ليبيا وتنفيذ القرارات الدولية

21 أبريل، 2024 2:59 ص
أحمد الشركسي، عضو ملتقى الحوار السياسي

الشركسي: إنجازات حمَاد وبلقاسم في الشرق يمنح تعهداتهما بتنمية الجنوب المصداقية

21 أبريل، 2024 2:29 ص
"قبل مواجهة الكلاسيكو".. تشافي: سنقاتل بشدة من أجل الدوري

“قبل مواجهة الكلاسيكو”.. تشافي: سنقاتل بشدة من أجل الدوري

21 أبريل، 2024 2:01 ص
أبو صلاح شلبي، عضو مجلس النواب

شلبي: اهتمام “صندوق إعادة إعمار ليبيا” والحكومة بـ الجنوب غير مسيس

21 أبريل، 2024 2:31 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى