7.58 دينار للدولار الواحد..ارتفاع كبير للعملات الأجنبية في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية في ختام تعاملات يوم السبت ليصل إلى 7.58 دينار بعد أن كان 7.50 دينار،الخميس الماضي؛ إذ سجل الدولار قفزة واضحة في ارتفاع الأسعار تقدر بـ20 قرشاً مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضي إذ كان سعره السبت الماضي 7.38 دينار.

بينما بلغ سعر الدولار مقابل فئة 50 دينار 7.680 ، بعد قرار سحب فئة 50 من السوق، وسبب القرار المفاجئ بسحب الفئة ربكة لدى التجار والمواطنين في التعامل مع الأمر.

وارتفع سعر صرف نظيرهُ اليورو إلى 7.90 بعد أن كان 7.80 دينار، فيما وصل الجنيه الإسترليني إلى 9.15 بعد أن كان 8.80 دينار.

واستقرت الليرة التركية عند 0.24 دينار،فيما ارتفع سعر صرف الدينار التونسي إلى 2.40 بعد أن كان 2.20 دينار ليبي، واستقر سعر صرف الجنيه المصري عند 0.16 دينار.

ويواصل سعر كسر الذهب عيار 18 في الارتفاع إذ وصل إلى 420 دينارًا بعد أن كان 413 دينارًا المسجلة في ختام تعاملات الأسبوع.

الأسعار في السوق الرسمية

وفي آخر التعاملات بالسوق الرسمية، الخميس الماضي، انخفض سعر صرف الدولار إلى 4.86 دينار مقابل 4.88 دينار الأربعاء، في حين ارتفع سعر اليورو إلى 5.20 دينار مقابل 5.17 دينار أمس السبت.

واستقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني عند 6.07 دينار، واليوان الصيني عند 0.67 دينار.