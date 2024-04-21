مصر وتركيا تؤكدان أهمية التنسيق في ليبيا وتنفيذ القرارات الدولية

أكدت مصر وتركيا أهمية التنسيق المشترك في ليبيا وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لحل الأزمة هناك.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية للخارجية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدته “أخبار ليبيا 24“، أوضح أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، استعرض خلال اللقاء الذي جمعه بـ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إسطنبول، الجهود التي تقوم بها مصر لاستعادة الاستقرار في السودان تجنباً لانهيار الدولة ومؤسساتها، سواء في إطار ثنائي أو في إطار مسار دول الجوار أو من خلال التنسيق مع جميع المبادرات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

وأضاف أبو زيد، أن شكري أكد لـ أردوغان ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا بموجب القرار رقم 2254، وبما يضمن تحقيق سيادة سوريا وأمنها واستقرارها، لافتا إلى أن لقاء شكري وأردوغان استهدف الإعداد لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتطرق إلى الفوائد التي ستعود على البلدين مع زيادة وتيرة التنسيق بينهما تجاه القضايا الأفريقية المختلفة.

وأشار أبو زيد إلى أن اللقاء تناول أيضاً ملفات مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، والوضع في القرن الأفريقي والصومال والساحل والصحراء والتطورات المتعلقة بالأزمة السورية والحرب في قطاع غزة، موضحا أنه جرى التأكيد خلال اللقاء، على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، فضلاً عن التحذير مجدداً من مغبة الإقدام على أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.