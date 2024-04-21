مانشستر سيتي يُضمد جراح “الريال” ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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تأهل مانشستر سيتي حامل اللقب إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفضل هدف متأخر من برناردو سيلفا، يوم السبت، على تشيلسي بعد مباراة مثيرة تركت الفريق الفائز المنهك والجريح من خروجه من الأبطال أمام ريال مدريد يسعى لتحقيق الثنائية المحلية.

وسجل سيلفا بقدمه في الدقيقة 84 بعد أن تصدى حارس تشيلسي ديوردي بيتروفيتش لتسديدة كيفن دي بروين، وكان ذلك كافيا لإنهاء مباراة صعبة.

وسيلتقي مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد أو كوفنتري سيتي فريق الدرجة الثانية، اللذين سيلعبان يوم الأحد، في المباراة النهائية يوم 25 مايو.

وقدمت النتيجة بعض العزاء لفريق غوارديولا المنهك، الذي خرج بركلات الترجيح في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد في منتصف الأسبوع.

وقال البرتغالي سيلفا، الذي أهدر ركلة جزاء خلال الخسارة بركلات الترجيح على أرضه أمام ريال مدريد، إنه سعيد للغاية بعد أسبوع محبط للغاية.

وأضاف: “الشيء الجيد في كرة القدم، إذا كنت تلعب في مانشستر سيتي فإنك تلعب كل ثلاثة أيام، لذلك بعد يومين أو ثلاثة أيام، لديك فرصة للقليل من الانتقام ووضع الأمور في نصابها الصحيح”.

ثنائية مانشستر سيتي

وفوز السيتي يعني أن بإمكانهم رفع ثنائية أخرى، والوقوف بفارق نقطتين في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من أنه كان عليهم أن يحفروا بعمق لإبقاء دفاعهم عن كأس الاتحاد الإنجليزي على المسار الصحيح.

وقال غوارديولا الذي تحسر على ضيق الوقت بعد مباراة ريال للصحفيين: “ما فعلوه اليوم كان أحد أعظم الأشياء التي رأيتها في مجموعة من اللاعبين (بعد) 120 دقيقة ضد مدريد”.