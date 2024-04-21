ليبيا وقطر توقعان اتفاقية تفاهم في مجال الخدمات الجوية

أخبار ليبيا 24

قال رئيس مصلحة الطيران المدني، محمد شليبك، إن ليبيا وقعت مع قطر، بالأحرف الأولى، على اتفاق الخدمات الجوية، بحضور وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي.

وبحسب بيان منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، تأتي هذه الاتفاقية في إطار العمل على إعادة الحركة الجوية إلى المجال الجوي الليبي وربط المطارات الليبية بشبكة الخطوط الجوية الدولية.

وأوضحت المنصة أنه بناء على نتائج مباحثات اليوم، سيصل وفد الطيران المدني القطري إلى طرابلس، خلال الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، لبحث ترتيبات استئناف رحلات الخطوط القطرية بين البلدين.

وستباشر الخطوط القطرية رحلاتها إلى ليبيا، عقب استئناف الخطوط التركية رحلاتها، وستنتهي مرحلة تردد شركات الطيران العالمية بشأن الجوانب الأمنية والفنية بالمطارات الليبية وستنتهي مرحلة معاناة المسافرين في أغلب القطاعات الدولية من وإلى المطارات الليبية.

وأوضحت منصة حكومتنا أن الاتفاقية ستفتح آفاق وفرص جديدة وواعدة في المجالات المختلفة في بلادنا.

مباحثات ثنائية بين ليبيا وقطر

واليوم الأحد، عقدت في مدينة الدوحة جولة من المباحثات الثنائية بين سلطتي الطيران المدني لكل من دولة قطر ودولة ليبيا.

وترأس الجانب القطري، محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، فيما ترأس الجانب الليبي، محمد شليبك، رئيس مصلحة الطيران المدني لدولة ليبيا.

وأسفرت المباحثات عن تحديث اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين البلدين، ومناقشة الأمور التشغيلية للناقلات المعينة بينهما، كما تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني.