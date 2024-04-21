ليبيا في الترتيب الثاني..توقعات البنك الدولي لنمو الدول العربية 2024

أخبارليبيا24– إنفوغرافيك

توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الدول العربية 2.6% في 2024، و4.5% في 2025، وذلك بعد نمو نسبته 1.3% عام 2023.

ويرجّح الصندوق نمو اقتصادات الشرق الأوسط المصدرة للنفط على الأرجح بنسبة 2.9% العام الحالي،و4.4% العام المقبل، إذ تأتي ليبيا في المرتبة الثانية في القائمة بنمو اقتصادي يقدر بنحو 4.8% للعام الحالي.

في حين يتوقع نمو اقتصاد دول الشرق الأوسط المستوردة للنفط 2.4% في 2024، و4% في 2025.

ويتوقع الصندوق نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 2.4% في 2024، و4.9% في 2025، في حين يرجح نمو اقتصاد الدول العربية المصدرة للنفط والغاز 2.7% السنة الحالية، و4.8% العام المقبل.

وبحسب التقرير من المتوقع أن يبقى النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقيداً مع بعض التحسين الذي يصل إلى 2.7% في 2024، صعوداً من 1.9% في 2023، مرجحاً أن ينمو اقتصاد المنطقة 4.2% في 2025 على افتراض انحسار التحديات القائمة بالتدريج.

تداعيات الحرب في غزة على الإقتصاد

أشار التقرير أن الحرب في غزة تُلقي بأثرها على اقتصاد المنطقة بالكامل، خاصة بعد تقييد حركة السفن في البحر الأحمر، والتخفيض في إنتاج النفط ايضاً.

وأوضح الصندوق أن المخاطر الأمنية في البحر الأحمر لا تزال تثير مخاوف واسعة النطاق، إذ يؤثر الصراع على تكاليف التجارة والشحن، حيث يمر 12-15% من التجارة العالمية عبر قناة السويس.

تعرف على توقعات البنك الدولي لنمو إقتصاد الدول العربية 2024

جيبوتي 5.1

ليبيا 4.8

الإمارات 3.9

البحرين 3.5

الكويت 2.8

مصر 2.8

الجزائر 2.7

السعودية 2.5

الأردن 2.5

تونس 2.4

المغرب 2.4

قطر 2.1

العراق 1.6

عمان 1.5

لبنان 0.5

اليمن 1-

سوريا 1.5-

فلسطين 6.5-