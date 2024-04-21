لتعمد إضرام النار.. حبس المتهمين في واقعة حريق مخازن شركة الأعمال الكهرباء

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أمرت محكمة استئناف جنوب طرابلس، بحبس مسؤولي الشؤون الإدارية والتجارية والمخازن والأمن والسلامة بشركة الأعمال الكهربائية بالكريمية، واثنين من القائمين بأعمال الحراسة لاتهامهم بالمسؤولية عن الحريق الذي وقع في مستودعات الشركة في مارس الماضي.

ووجهت المحكمة جهات إنفاذ القانون، بضبط المشتبه بضلوعهم في إضرام النار وإحضارهم ، ومعهم رئيس مجلس إدارة الشركة الغائب عن التحقيقات.

وذكر مكتب النائب العام في بيان له اليوم الاحد، أن مكتب المحامي العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس، “تولى بحث واقعة حريق أتى على أحد مخازن شركة الأعمال الكهربائية، فاستدلَّتْ سلطة التحقيق، أن بدء الحريق نتج عن وضع مواد قابلة للاشتعال في محل وجود معدات إنتاج ونقل الطاقة الكهربائي، ثم تم إيصال تلك المواد بمصدر حراري أدى إلى نشوب الحريق في مخزن يحوي جزءاً من مكونات معدات كهربائية، بلغت كلفتها 179 مليونا و370 ألف يورو”.

وأضاف المكتب أن سلطة التحقيق استدلت على تعمد إضرام النار الذي سبقه واقعات اختلاس بعض موجودات المخزن.

إصابة 12 شخصا بسبب الحريق

وفي مارس الماضي، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ إصابة 12 شخصا بسبب حريق ضخم اندلع بمخازن الشركة العامة للكهرباء بمنطقة الكريمية بالعاصمة طرابلس.

وذكرت مصادر صحفية أن “الحريق اندلع بمخازن شركة الكهرباء في منطقة الكريمية بالعاصمة طرابلس إذ اشتعلت النيران في مواد خاصة بتنفيذ المشروعات الكهربائية ولا يزال رجال الإطفاء يجاهدون للسيطرة على النيران”.

وأكد المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي أسامة علي حينها أنه “لازالت فرق هيئة السلامة الوطنية تحاول إخماد الحريق بمساندة فرق جهاز الإسعاف والطوارئ وبعض الأجهزة”.

وأضاف: “الوضع لازال محتدما والنيران لم تخمد بعد، فيما أصيب 3 من رجال الدفاع المدني، وجرى إخلاء بعض المنازل”.