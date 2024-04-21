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“قبل مواجهة الكلاسيكو”.. تشافي: سنقاتل بشدة من أجل الدوري

21 أبريل، 2024 2:01 ص
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"قبل مواجهة الكلاسيكو".. تشافي: سنقاتل بشدة من أجل الدوري

أخبار ليبيا 24

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو “كلاسيكو الأرض” بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الـ32 للدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، على ملعب “سانتياغو برنابيو” معقل النادي الملكي.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة متفوقا بفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة. ويسعى الملكي المنتشي بفوز على مانشستر سيتي في دوري الأبطال للفوز من أجل الاقتراب من استعادة اللقب المحلي الذي توّج به برشلونة في الموسم الماضي.

وفي المقابل، يدخل الفريق الكتالوني المباراة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان 1-4 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة التي كان يطمح بالتتويج بها.

"قبل مواجهة الكلاسيكو".. تشافي: سنقاتل بشدة من أجل الدوري

الكلاسيكو.. فرصة برشلونة الأخيرة

ولم يتبقى لدى برشلونة إلا الكلاسيكو كفرصة أخيرة للمنافسة بشدة على لقب الدوري الإسباني، وهو اللقب الوحيد الذي من الممكن الفوز به هذا الموسم.

وقال المدرب تشافي في مؤتمر صحفي عشية الكلاسيكو: “لدينا فرصة للمنافسة على الدوري.. وهذا اللقاء الأهم في الموسم.. سنواجه فريقا قويا”.

وأضاف: “حماسنا كبير والمنافس قوي.. اليوم تدربنا جيدا.. أمس كنا نعاني من آثار الخسارة في دوري الأبطال (أمام باريس سان جيرمان)، لكن الفريق متحمس بشدة للقتال من أجل هذا الدوري”.

وقال: “أتمنى أن يقدم الحكم مستوى جيدا في لقاء الغد.. لا يمكنني الحديث عن الأخطاء التحكيمية حاليا، وأؤكد للجماهير قدرة برشلونة على المنافسة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل”.

 

 

 

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21 أبريل، 2024 2:01 ص
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