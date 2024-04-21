عقيلة صالح: الحل في ليبيا يكمن في الانتخابات وحكومة موحدة

جدد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، التأكيد بأن الحل في ليبيا يكون من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة مهمتها تنفيذ الاستحقاق الانتخابي بما يُلبي تطلعات وطموحات الشعب الليبي.

وأوضح المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدته “أخبار ليبيا 24” أن عقيلة صالح بحث الأحد، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا البريني رفقة قنصل إيطاليا في مدينة بنغازي فرانشيسكو لويجي، خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، مُستجدات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الراهنة، والعلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة.

عقيلة صالح يدعو الشركات الإيطالية للمساهمة في مشاريع الإعمار

وأضاف المركز الإعلامي أن رئيس مجلس النواب وجه الدعوة للشركات الإيطالية للعودة للعمل في ليبيا للمساهمة في مشاريع الإعمار والتنمية، مؤكدا على تنفيذ مشروع الطريق ( امساعد – رأس اجدير ) كما تم التعاقد عليه ووفقاً لما خطط له سابقاً.

وشدد عقيلة صالح على ضرورة عودة فتح خطوط الرحلات الجوية المباشرة بين بنغازي والمطارات الإيطالية، وخطوط الملاحة البحرية بما يخدم مصالح الشعبين، وتسهيل إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الليبيين بشكل عام وخاصة المرضى والطلاب الليبيين في إيطاليا.