الأخبارليبيا

عقيلة صالح: الحل في ليبيا يكمن في الانتخابات وحكومة موحدة

21 أبريل، 2024 10:26 م
0 0
عقيلة صالح: الحل في ليبيا يكمن في الانتخابات وحكومة موحدة
عقيلة صالح: الحل في ليبيا يكمن في الانتخابات وحكومة موحدة

أخبار ليبيا 24

جدد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، التأكيد بأن الحل في ليبيا يكون من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة مهمتها تنفيذ الاستحقاق الانتخابي بما يُلبي تطلعات وطموحات الشعب الليبي.

عقيلة صالح: الحل في ليبيا يكمن في الانتخابات وحكومة موحدة
عقيلة صالح: الحل في ليبيا يكمن في الانتخابات وحكومة موحدة

وأوضح المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدته “أخبار ليبيا 24” أن عقيلة صالح بحث الأحد، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا البريني رفقة قنصل إيطاليا في مدينة بنغازي فرانشيسكو لويجي، خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، مُستجدات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الراهنة، والعلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة.

عقيلة صالح: الحل في ليبيا يكمن في الانتخابات وحكومة موحدة
عقيلة صالح: الحل في ليبيا يكمن في الانتخابات وحكومة موحدة

عقيلة صالح يدعو الشركات الإيطالية للمساهمة في مشاريع الإعمار

وأضاف المركز الإعلامي أن رئيس مجلس النواب وجه الدعوة للشركات الإيطالية للعودة للعمل في ليبيا للمساهمة في مشاريع الإعمار والتنمية، مؤكدا على تنفيذ مشروع الطريق ( امساعد – رأس اجدير ) كما تم التعاقد عليه ووفقاً لما خطط له سابقاً.

عقيلة صالح: الحل في ليبيا يكمن في الانتخابات وحكومة موحدة
عقيلة صالح: الحل في ليبيا يكمن في الانتخابات وحكومة موحدة

وشدد عقيلة صالح على ضرورة عودة فتح خطوط الرحلات الجوية المباشرة بين بنغازي والمطارات الإيطالية، وخطوط الملاحة البحرية بما يخدم مصالح الشعبين، وتسهيل إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الليبيين بشكل عام وخاصة المرضى والطلاب الليبيين في إيطاليا.

عقيلة صالح: الحل في ليبيا يكمن في الانتخابات وحكومة موحدة
عقيلة صالح: الحل في ليبيا يكمن في الانتخابات وحكومة موحدة
الوسوم
21 أبريل، 2024 10:26 م
0 0

المزيد من الأخبار

frame 105

حماد يطلع على مستجدات أوضاع لجنة الحراسة القضائية على أموال وأصول المؤسسة الليبية للاستثمار

21 أبريل، 2024 7:24 م
frame 104

أبوزريبة يؤكد على أهمية تطبيق القانون ودعم الأجهزة الأمنية في إجدابيا

21 أبريل، 2024 6:48 م
frame 103

ليبيا وقطر توقعان اتفاقية تفاهم في مجال الخدمات الجوية

21 أبريل، 2024 6:39 م
frame 102

خامنئي: الصواريخ التي أطلقت تجاه إسرائيل اثبت قدرة قواتنا المسلحة دوليا

21 أبريل، 2024 6:24 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى