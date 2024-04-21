شلبي: اهتمام “صندوق إعادة إعمار ليبيا” والحكومة بـ الجنوب غير مسيس

أخبار ليبيا 24

قال أبو صلاح شلبي، عضو مجلس النواب، إن الوقت حان لإعادة إعمار المنطقة الجنوبية، مشيدا بـ مشاريع التنمية التي يسعى صندوق إعادة إعمار ليبيا، لإنجازها في المنطقة الجنوبية، انطلاقا من مدينة سبها.

وأوضح شلبي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن ليبيا لن تتقدم أي خطوة نحو أي صعيد حال اكتفى الجميع بالتحدث عن التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد، مشيرا إلى أن الوقت حان للبدء في توظيف مقومات الاستثمار، التي توجد في الجنوب، بدل الاعتماد على إيرادات النفط فقط.

وأضاف أبو صلاح شلبي أن ارتباط حدود جنوب ليبيا مع عدد من دول الجوار الأفريقي يرشحه للتحول إلى ممر رئيسي داخل القارة السمراء، إذا ما أنشئت به طرق برية أو مواني جوية، مشددا على ضروة التفكير خارج الصندوق بشأن قضية تمويل مشاريع التنمية، والابتعاد عن فكرة التعويل على الدولة لوحدها، أو اللجوء لصندوق النقد الدولي.

وطالب أبو صلاح شلبي بضرورة التفكير في وضع بيئة تشريعية جاذبة يتم بها استقطاب الاستثمارات، وفتح المجال لشراكة استثمارية محلية ودولية، أو تخصيص جزء من الإيرادات النفطية لمدة زمنية محدودة لهذا الهدف، مشددا على أن اهتمام صندوق إعادة إعمار ليبيا والحكومة بالجنوب ليس له أهداف سياسية.

وأشار أبو صلاح شلبي إلى أن المنطقة الجنوبية لا تمثل خزاناً انتخابياً ضخماً، موضحا أن عداد سكان الجنوب يتراوح ما بين 600 و700 ألف نسمة فقط، ومن يحق لهم التصويت لا يتجاوز عددهم 250 ألف شخص.