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رئيس الحكومة الليبية يبحث آخر التطورات الإقتصادية مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ببنغازي

أنباء سحب فئة 50 تُربك الشارع الليبي

21 أبريل، 2024 1:54 م
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أخبار ليبيا 24

التقى د. أسامة حماد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، رفقة مصباح دومة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مع مرعي البرعصي نائب محافظ المصرف المركزي.

وبحث اللقاء الذي عقد بمقر مصرف ليبيا المركزي بنغازي، عدداً من الملفات المهمة، وعلى رأسها آخر التطورات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد، لاسيما بعد تداول الأنباء عن اعتزام مصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير على سحب الورقة النقدية فئة 50 دينار المتداولة في الأسواق.

وأثارت هذه الأنباء ارتباكاً كبيراً في الشارع الليبي خاصة مع نقص السيولة الحاد في المصارف وارتفاع الدولار بشكل كبير بعد تداول الخبر.

 محاصرة العملة المزورة

وفي شهر فبراير الماضي طمأنت الحكومة الليبية المواطنين باستمرار التعامل بالفئة النقدية 50 دينار بعد أن طرح الصديق الكبير فكرة سحبها من السوق، واعتبرت الحكومة آنذاك أن رفض العملة المتداولة قانونا يعد جريمة يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات الليبي، ويؤثر في الاقتصاد الوطني والتداول التجاري بين الناس.

وبحسب المصرف المركزي، فإن الدوافع وراء سحب الفئة لمحاصرة العملة المزورة من فئة الخمسين دينارا التي تستخدم في المضاربة على أسعار العملة في السوق الموازية.

ويقدر إجمالي العملات النقدية من ورقة الخمسين دينارا بـ6.3 مليار دينار حتى نهاية العام 2023، وفقاً لنشرة المصرف المركزي.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي تبلغ 43.15 مليار دينار حتى نهاية الربع الرابع من العام 2023، بينما معدلها الطبيعي لا يتعدى ثلاثة مليارات دينار.

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21 أبريل، 2024 1:54 م
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