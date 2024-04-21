حماد يطلع على مستجدات أوضاع لجنة الحراسة القضائية على أموال وأصول المؤسسة الليبية للاستثمار

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حمّاد، اليوم الأحد، أعضاء لجنة الحراسة القضائية على أموال وأصول وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار.

وخلال اللقاء الذي عقده بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، اطلع رئيس الحكومة على أبرز مستجدات أوضاع اللجنة، حيث تم التأكيد من السادة أعضاء اللجنة المعينين من محكمة إجدابيا الابتدائية، بشروعهم في أعمالهم تنفيذا للأمر الولائي رقم 9 لسنة 2024 م الصادر عن المحكمة.

وحضر الأمين العام لديوان مجلس الوزراء، مصطفى المسماري، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، صالح اغنيوة، ومدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية السيد أحمد المرتضي.

وبحسب بيان الحكومة، يأتي الاجتماع في إطار الإجراءات المتخذة من مجلس وزراء الحكومة الليبية لحفظ وصيانة المال العام من الفساد والعبث والاختلاس المتعمد من قبل عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، منتحل صفة رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الذي تسبب في ضياع حقوق الدولة والشعب بالتصرف في أموال وأصول المؤسسة، بطرق غير قانونية تمثل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، وفق البيان.

حلف اليمين القانونية أمام محكمة إجدابيا الابتدائية

ويوم الخميس الماضي أدى أعضاء لجنة الحراسة القضائية على أموال وإيرادات وحسابات المؤسسة الليبية للاستثمار المعينين من محكمة إجدابيا الابتدائية حلف اليمين القانونية بالمحكمة للشروع في أعمالهم، وذلك تنفيذا للأمر الولائي رقم 9 لسنة 2024 م والصادر عن المحكمة والذي يقضي بفرض الحراسة القضائية على أموال وإيرادات وحسابات المؤسسة.

وبحسب بيان الحكومة الليبية، جاء حلف اليمين القانوني تمهيدا للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المتممة لأعمال الحراسة القضائية المطلوبة، ويأتي كل ذلك في إطار الإجراءات المتخذة من مجلس وزراء الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد.

وأيضا يأتي ذلك لحفظ وصيانة المال العام من الفساد والعبث والاختلاس المتعمد من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، منتحل صفة رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة، والذي تسبب في ضياع حقوق الدولة والشعب بالتصرف في أموال وأصول المؤسسة، بطرق غير قانونية تمثل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، وفق بيان الحكومة.

وكانت الحكومة الليبية قد باشرت في اتخاذ هذه الإجراءات القانونية – في التاسع من أبريل الجاري نظرًا للمسؤولية التاريخية والقانونية- حيث كان القضاء بالمرصاد كعادته.

وعينت محكمة إجدابيا الابتدائية لجنة حراسة قضائية على أموال وأصول وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار بناء على طلب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد.

فرض الحراسة على أرصدة المؤسسة

ويشمل القرار أرصدة المؤسسة لدى مصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي وجميع المصارف بالخارج والجهات والشركات التابعة لها.

وتضم لجنة الحراسة المحاسب والمراجع القانوني خالد مصطفى عبدالسلام أبوالجود والخبير القانوني سالم علي مفتاح الكاديكي.