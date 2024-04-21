حالة الطقس متقلبة على أغلب المدن الليبية

أخبار ليبيا 24

طقس متقلب على اغلب مناطق البلاد مصحوب برياح نشطة،و ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق الشرق والجنوب. وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد.

ويعمل منخفض جوي صحراوي مصحوب برياح على تقلب الجو في معظم مناطق البلاد، خصوصا في الشرق والجنوب، إذ تنشط رياح جنوبية شرقية يوم الغد تتجاوز سرعتها احيانا (60)كيلو متر /ساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على هذه المناطق.

ومن المتوقع أن تكون الرياح على مناطق الشمال الغربى شمالية شرقية الى شرقية نشطة السرعة قد تسبب فى اثارة الاتربة على بعض المناطق، وتكون الأجواء باردة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية و تتكاثر السحب مساء يوم الغد قد يتخللها سقوط امطار خفيفة.

تفصيل لحالة الطقس في البلاد

راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة

تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة مساء يوم الغد.

وتنشط الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تصل سرعتها إلى (50 كم /ساعة) مما قد تسبب في إثارة الأتربة على بعض المناطق .

أما درجات الحرارة القصوى، تتراوح على أغلب المناطق ما بين (20–27)مْ وتكون اليوم الأحد مرتفعة بحيث تتجاوز(35) مْ على سرت وما جاورها وتسجل انخفاض يوم الغد.

حالة الطقس في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد

تكون السماء قليلة السحب، وحالة الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة الى قوية من يوم الغد قد تتجاوز سرعتها احيانا (60 كيلو متر /ساعة) مثيرة للأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية تتحول مساء الثلاثاء إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

وترتفع درجات الحرارة القصوى لتصل مابين (29-34) مْ وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق ثم تنخفض مساء الثلاثاء.

أما في الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة حالة الطقس

تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع استمرار لنشاط الرياح وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة على اغلب المناطق وتكون قوية السرعة خاصة على مناطق الحمادة والشويرف والجفرة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية، وترتفع درجات الحرارة بشكل كبير لتتراوح مابين (35– 38)مْ وتسجل انخفاض يوم الثلاثاء.

الطقس في الواحات والسرير وتازربو والكفرة

السماء صافية مع ظهور بعض السحب، وتكون حركة الرياح شرقية جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على أغلب المناطق مثيرة للأتربة والرمال وتسبب في هبوط الرؤية الأفقية . فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (31–36)مْ وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين على أغلب المناطق.