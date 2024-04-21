انتشال مخلفات حرب في قصر بن غشير

أخبار ليبيا 24

تعاني ليبيا من مخلفات الحرب إذ قالت الأمم المتحدة في تقرير في أبريل من العام الماضي إنّه جرى إزالة 1.1 مليون قطعة قابلة للانفجار منذ العام 2011.

هذا وتعامل مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية مع مخلفات حرب بمنطقة قصر بن غشير جنوبي طرابلس.

وقال جهاز المباحث الجنائية، السبت، إن انتشال المخلفات جاء فور تلقي غرفة الجهاز الرئيسية بلاغا من أحد المواطنين بوجود مخلفات حرب داخل مزرعته.

وأضاف: “على الفور انتقل الفريق إلى مكان البلاغ وأجرى مسحا شاملا للمكان، وعثر على صاروخ (سي 5) غير منفجر”.

وقال الجهاز: “كما قام الفريق بعد ورود بلاغ آخر بانتشال قذيفة “هاوتزر” غير منفجرة بجانب الطريق العام بمنطقه قصر بن غشير.. وجرى التعامل معها ونقلها إلى المكان المخصص للتخزين إلى حين إتلافها بالطرق الآمنة المتبعة”.

قنبلة من مخلفات حرب

وقبل أيام انتشل مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات بجهاز المباحث الجنائية مخلفات حرب عبارة عن قنبلة يدوية بمنطقة “الحي الإسلامي”، وذلك فور تلقي بلاغا من أحد المواطنين.

وجهاز المباحث الجنائية: “الفور انتقل الفريق إلى مكان البلاغ وأجرى مسحا شاملا للمكان، إذ عثر على قنبلة يدوية نوع (رمانة) وإطلاقة نوع (14.5) ملم”.

وتقول تقارير الأمم المتحدة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من مخلفات الحرب غير المنفجرة في ليبيا والتي خلفتها الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى الألغام الأرضية والعبوات الناسفة الناتجة عن المعارك مع تنظيم “داعش” والأخرى الناتجة عن الحروب الأخرى، ما يهدد حياة المدنيين.