امطيريد: المؤشرات تُؤكد أن الجمود السياسي في ليبيا كان مفتعلا

قال محمد امطيريد، المحلل السياسي، إن كل المؤشرات تُشير على أن الجمود السياسي في ليبيا كان مفتعلا، مشددا على أن الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني خوري، كانت مجهزة لرئاسة البعثة الأممية قبل استقالة، المبعوث الأممي السابق، عبد الله باتيلي.

وأوضح امطيريد في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن باتيلي على الرغم من نجاحه في الملف العسكري، وتشكيل لجنة “5+5″، إلا أنه فشل سياسيا، لافتا إلى أن كل المبادرات التي قدمها كانت متذبذبة ولم يستطع توفير بيئة خصبة لفرض هذه المبادرات على أرض الواقع.

وأضاف امطيريد أن المدة التي كُلّف بها باتيلي كانت كافية لتحقيق نجاح كبير والذهاب بليبيا للانتخابات، وهذه هي الاستحقاقات المُكلف بها، لكنه أخفق بشكل كبير، لافتا إلى أن باتيلي كان مستشارا للأمين السابق للأمم المتحدة وبصفة مستقلة إبان فترة غسان سلامة، وكان على دراية بكل دهاليز القضية الليبية، معتبرا أنه أفشل المبعوثين الأمميين إلى ليبيا.

وأكد امطيريد أن استقالة باتيلي عبارة عن خطة أمريكية لإعادة سيناريو المبعوثة المُكلفة السابقة، ستيفاني وليامز، وهي خطة تزيد أمريكا من خلالها تنفيذ مشروعها المكرر في السابق، لافتا إلى أن ستيفاني خوري استلمت زمام مهامها قبل استقالة باتيلي بشهر أو أكثر، وكأن الأمريكيين يقومون بتجهيز خطة سياسية عسكرية مشتركة، وأن هذا السيناريو سوف يختلف عن كل المرات السابقة.

وأشار امطيريد إلى أن سيناريو سياسي عسكري جديد يتكرر اليوم، وبالتالي فإن أمريكا تستحوذ على الملف الليبي سياسيا وأمنيا وعسكريا، والمبادرة المتوقعة من خوري بأنها سوف تعمل على وضع خطط جديدة، معتبرا أن باتيلي كان ضحية فقط، وساهم في إفشال نفسه من خلال عدم استقراره على مبادرة واحدة انتقل من مبادرة إلى أخرى قدم 4 مبادرات، ولم يستطع تنفيذ مبادرة واحدة على الأرض.

ولفت امطيريد إلى أن باتيلي لم يستطع تنفيذ مخرجات لجنة “6+6″، على أرض الواقع، على الرغم من إلزام لائحة الإعلان الدستوري بتنفيذها وإلزام كل الأطراف بها، ولكن كان متعمدا الابتعاد عنها، إذ طالب في إحدى إحاطته بضرورة تعديل قوانين مخرجات اللجنة، وهذه كانت أبرز أسباب فشله.

وشدد امطيريد على أن الليبيين ينقصهم الكثير من الوطنية والعزيمة والإرادة الحقيقية والتنازلات الكبيرة للجلوس على طاولة واحدة، ويتفقدون لعوامل كثيرة لتكوين دولة وسلطة القرار، لافتا إلى أن ليبيا رهينة للمجتمع الدولي ولدول أخرى تتحكم فيها.

وأضاف امطيريد أن المجتمع الدولي هو السبب الرئيسي في إخلال التوافق في ليبيا، لافتا إلى أن المجتمع الدولي لو خرج من الملف الليبي ويجعل القرار لليبيين سوف يصل الليبيون لحل، موضحا أن المجتمع الدولي صدر شخصيات ليبية تتحكم في زمام القرار السياسي، وهذا ما جعل ليبيا رهينة دائمة تحت البند السابع حسب تنويه مندوب ليبيا في مجلس الأمن.