الشركسي: إنجازات حمَاد وبلقاسم في الشرق يمنح تعهداتهما بتنمية الجنوب المصداقية

أخبار ليبيا 24

قال أحمد الشركسي، عضو ملتقى الحوار السياسي،، إن ما أنجزته الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، وصندوق إعادة الإعمار، برئاسة بلقاسم حفتر، ببعض مدن المنطقة الشرقية، تحديداً في كل من بنغازي ودرنة، من تشييد طرق وجسور رئيسية وتأهيل مبانٍ عامة، يمنح تعهداتهما بتنمية الجنوب درجة كبيرة من المصداقية.

الشركسي: استبعد وجود أهداف سياسية وراء الاهتمام بتنمية الجنوب

واستبعد الشركسي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، وجود أهداف سياسية وراء الاهتمام بتنمية الجنوب، مشيرا إلى أن إعمار المنطقة الجنوبية، إلى جانب محاربة الفقر بشكل عام، قد يقللان من إمكانية تحولها لـ منصة عبور توظّف من قبل بعض الدول الإقليمية والغربية لاختراق القارة السمراء، كما تضعف فرص وجود التنظيمات الإرهابية بأراضيه.

وشدد الشركسي على أن أوضاع البلاد في ظل تنازع حكومتين على السلطة، وعدم التوافق حول إدارة نزيهة وعادلة لتوزيع إيرادات النفط، ستظل عاملاً معرقلاً لأي مشروع تنموي.