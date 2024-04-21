الحكومة الليبية تشارك في المنتدى الدولي لمستقبل فلسطين

أخبار ليبيا 24

عُقد في روما عاصمة إيطاليا المنتدى الدولي حول مستقبل فلسطين، والذي شاركت فيه الحكومة الليبية، بوفد برئاسة وزير الخارجية عبدالهادي الحويج، وذلك بدعوة من جبهة الممانعة الإيطالية.

وخلال كلمته أكد الحويج، أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، أن موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأصدرت الحكومة بعض القرارات التي تدعم اخوتنا الفلسطينيين منها، قرار معاملة الفلسطينيين بالمساواة مع المواطنين الليبيين، كما أشار إلى القرار التاريخي الذي أصدره مجلس النواب الليبي بتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني.

وشارك في المنتدى تيارات سياسية ودبلوماسية وبرلمانية وخبراء وإعلاميين من عدة دول حول العالم، من بينها الصين وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وجورجيا وكرواتيا وفرنسا وبلجيكا واليونان وفلسطين ولبنان وإيران والنمسا والمغرب والأردن وألمانيا ومصر وكوريا الجنوبية.

عن المؤتمر الأفريقي الدولي للهجرة في بنغازي

وشارك الوفد الليبي في الجلسة التالية، إذ أوضح فيها الحويج ترتيبات الحكومة وعملها لعقد المؤتمر الأفريقي الأوروبي حول الهجرة، في مدينة بنغازي برعاية رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد في الفترة من 25 إلى 27 مايو القادم، ودعا لمشاركة الحكومات والبرلمانات وخبراء والمجتمع مدني وإعلامي من القارتين الأوروبية والأفريقية، نظراً لأهمية قضية الهجرة غير النظامية التي تشترك فيها دول المصدر والعبور والمقصد.

وأكد الحويج على رفضه للمقترحات التي تنادي بحل قضية الهجرة عن طريق المقاربة الأمنية؛ رافضاً أن تكون ليبيا شريكاً لأوروبا في هذا السياق، مُشيرا إلى أهمية إيجاد حلول مستدامة للمهاجرين، وعلى أن تتسم هذه الحلول بالندية والاحترام المتبادل بين دول العالم.