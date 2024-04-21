الآلاف يحتجون في إسرائيل ضد نتنياهو.. ويطالبون بصفقة إفراج عن رهائن في غزة

أخبار ليبيا 24

خرج آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع، يوم السبت، للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة ومطالبة الحكومة بمزيد من الإجراءات لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة، في أحدث جولة من الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واستمرت الاحتجاجات مع دخول الحرب في غزة شهرها السابع ووسط غضب متزايد بشأن تعامل الحكومة مع الرهائن الـ 133 الذين ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس.

وتشير الاستطلاعات إلى أن معظم الإسرائيليين يلقون اللوم على نتنياهو في الإخفاقات الأمنية، التي أدت إلى الهجوم المدمر الذي شنه مقاتلو حماس على المستوطنات في 7 أكتوبر.

واستبعد، نتنياهو الأطول بقاء في السلطة، مرارا وتكرارا إجراء انتخابات مبكرة، والتي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيخسرها، قائلا إن الذهاب إلى صناديق الاقتراع في خضم الحرب لن يؤدي إلا إلى مكافأة حماس.

الرهائن الإسرائيليين

واحتجز مسلحون تقودهم حماس 253 شخصا خلال هجوم السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وجرى إطلاق سراح بعض الرهائن في هدنة تم التوصل إليها في نوفمبر، لكن يبدو أن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق آخر قد تعثرت.

وتعهد نتنياهو بمواصلة العدوان على غزة، والتي تقول السلطات الصحية الفلسطينية إنها قتلت أكثر من 34 ألف فلسطيني.

وأدى الهجوم الذي شنته طائرات بدون طيار وصواريخ إيرانية على إسرائيل الأسبوع الماضي إلى تحويل الاهتمام عن الصراع في غزة، وبالنسبة للعديد من أقارب الرهائن المتبقين هناك شعور متزايد بأن الوقت ينفد.