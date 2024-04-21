أبوزريبة يُقيم التدابير الأمنية خلال شهر رمضان وعطلة عيد الفطر في بنغازي

أخبار ليبيا 24

عقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اللواء عصام أبوزريبة، ظهر اليوم الأحد، اجتماعا موسعا في مكتبه ببنغازي، لمناقشة الأوضاع الأمنية الحالية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، وتقييم التدابير الأمنية التي تم اتخاذها خلال العيد.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، حضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للدوريات الصحراوية، اللواء صلاح الخفيفي، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، اللواء خالد الكاديكي، ومدير أمن بنغازي، اللواء أحمد الشامخ، ومدير أمن الساحل، العميد أسامة الكيش.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الاجتماع أداء الأجهزة الأمنية ومديرية الأمن في مدينة بنغازي خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت وزارة الداخلية بأن الاجتماع تطرق إلى التجهيزات اللازمة للاحتفال بالأسبوع المروري العربي الموحد الذي سيقام في شهر مايو المقبل، وتم تقديم تفاصيل الفعاليات المخطط لها، بهدف ضمان نجاح هذا الحدث المهم.

وفي ختام الاجتماع، عبر وزير الداخلية عن تقديره للجهود التي بذلها جميع الجهات التابعة للوزارة خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك. أشاد بالتزامهم وجهودهم المستمرة في ظروف صعبة، بهدف ضمان سلامة المواطنين وحفظ النظام العام.

تأمين البلاد خلال عطلة عيد الفطر

وفي 25 مارس الماضي، ناقش وزير الداخلية، مع رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اللواء عادل عبدالعزيز، تأمين البلاد خلال عطلة عيد الفطر.

وتركز الاجتماع حينها على مناقشة الخطة الأمنية المعدّة للنصف الثاني من شهر رمضان المبارك لدي جميع فروع الجهاز، للحد من انتشار المخدرات في جميع أنحاء البلاد.

كما ناقش الاجتماع خطة حفظ الأمن ومكافحة تجارة المؤثرات العقلية خلال فترة عطلة العيد، والتي تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين وحماية المجتمع.

وتم أيضًا استعراض نتائج وإحصائيات ضبطيات الجهاز وفروعه منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، والتقدم الملحوظ الذي تحقق في هذا المجال.

وفي ختام الاجتماع، أشاد وزير الداخلية بجهود الجهاز ودوره الرائد في مكافحة تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، مؤكدًا دعمه الكامل للجهاز، وتعهده بتوفير جميع الموارد الضرورية لتمكينه من أداء مهامه بكفاءة وفعالية.