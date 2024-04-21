أبوزريبة يؤكد على أهمية تطبيق القانون ودعم الأجهزة الأمنية في إجدابيا

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، على أهمية تطبيق القانون في مدينة إجدابيا، ودعم جميع الإدارات والأجهزة الأمنية، وتعزيز الوعي الأمني، لتحقيق بيئة آمنة ومستقرة للجميع.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، جاء ذلك خلال استقبال أبوزريبة في مكتبه، اليوم الأحد، عضو مجلس النواب عن دائرة إجدابيا، فتح الله السعيطي.

وتركز اللقاء على تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الأمنية في إجدابيا، وخاصةً فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، ومناقشة الاحتياجات والنواقص التي تواجهها الأجهزة الأمنية في المدينة، بهدف خدمة المواطن وتحقيق الصالح العام.

وخلال اللقاء، أشاد عضو مجلس النواب بالدور البارز الذي يلعبه وزير الداخلية في فرض الأمن والحفاظ على وحدة ليبيا، وتقليل نسبة الجريمة ومحاربة الظواهر السلبية، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة في تعزيز الأمن. مشيدا بالدور الذي تقوم به مديريات الأمن في خدمة الموطن والوطن.

من جانبه، عبر أبوزريبة عن شكره وامتنانه للثقة التي وضعها عضو مجلس النواب فيه، ولدعم مجلس النواب برئاسته وأعضائه لجهود وزارة الداخلية في تحقيق الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين في جميع مناطق البلاد.

مناقشة الأوضاع الأمنية في بنغازي

وفي وقت سابق اليوم الأحد، عقد، أبوزريبة، اجتماعا موسعا في مكتبه ببنغازي، لمناقشة الأوضاع الأمنية الحالية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، وتقييم التدابير الأمنية التي تم اتخاذها خلال العيد.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، حضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للدوريات الصحراوية، اللواء صلاح الخفيفي، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، اللواء خالد الكاديكي، ومدير أمن بنغازي، اللواء أحمد الشامخ، ومدير أمن الساحل، العميد أسامة الكيش.