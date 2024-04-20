مجموعة السبع: مستمرون في دعم ليبيا لوضع حد للصراع

أخبار ليبيا 24

جدد وزراء خارجية مجموعة السبع، استمرارهم فى مساعدة ليبيا، على وضع حد للصراع الضارى الذى طال أمده، للمساهنة في بناء مستقبل أكثر سلاما وازدهارا ودعم استقرار واستقلال ووحدة ليبيا.

وأوضح وزراء خارجية مجموعة السبع، فى البيان الختامى لاجتماعهم بمدينة كابرى الإيطالية، الجمعة، وطالعته “أخبار ليبيا 24″، أن الجمود السياسى يعرض ليبيا للخطر الشديد أمام جهات فاعلة تابعة لدول ثالثة تسعى للسيطرة على الأمن والسياسة والاقتصاد فى ليبيا، معتبرين أنه قد يقود إلى عدم الاستقرار فى جميع أنحاء البلاد والمنطقة على نطاق أوسع على حد وصف البيان.

و دعا البيان الختامي جميع الأطراف السياسية الليبية الفاعلة إلى الدخول فى حوار هادف من أجل الخروج من المأزق الحالى والتحرك نحو خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة دون تأخير، مشددا على ضرورة أن يتحد المجتمع الدولى فى السعى لتحقيق هذه الأهداف.

وأعرب بيان وزراء خارجية مجموعة السبع، عن القلق البالغ حيال تدهور الوضع الأمنى فى منطقة الساحل، لافتا إلى أن الوضع يتفاقم بسبب تراجع مبادئ سيادة القانون الدستورى والديمقراطية والحكم الرشيد وتقلص أطر التعاون الإقليمي، محذرا من انتشار تهديدات وأنشطة إرهابية تقود إلى نزاعات والتسبب فى البؤس على نطاق واسع وتشريد السكان المدنيين.

وأكد وزراء خارجية مجموعة السبع، تطلعهم إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأفريقى والمنظمات الإقليمية والأمم المتحدة لترسيخ الاستقرار والأمن والحكم الرشيد والتنمية فى منطقة الساحل ولتجنب تمدد انعدام الأمن نحو خليج غينيا وشمال أفريقيا، فضلا عن تدفقات الهجرة غير النظامية نحو شمال القارة السمراء وأوروبا ونصف الكرة الغربي.