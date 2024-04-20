فيدان: توافق تركي مصري حول التنسيق بشأن ليبيا

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن تركيا ومصر عازمتان على الاستمرار في تعزيز العلاقات فيما بينهما في المرحلة المقبلة في جميع المجالات، مشيرا إلى استمرار العمل على وضع الإطار القانوني لتعزيز العلاقات، والتحضير لاجتماع المجلس الاستراتيجي الأعلى للتعاون الذي سيعقد قريباً في أنقرة.

وأوضح فيدان خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع نظيره المصري، سامح شكري في إسطنبول، السبت، وتابعته “أخبار ليبيا 24” أن التحضير لزيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لتركيا كانت ضمن جدول أعمال مباحثاته مع نظيره المصري، مشدداً على أن التعاون بين مصر وتركيا يهدف إلى صالح الشعبين والمنطقة، ومن هذا المنطلق قررنا تعزيز العلاقات بشكل كبير.

وأضاف فيدان أنه خلال الزيارة التي قام بها الرئيس رجب طيب إردوغان للقاهرة في 14 فبراير الماضي، تجلت الإرادة في هذه الاتجاه على مستوى القيادة، وتم التوقيع في القاهرة على الإعلان المشترك بشأن إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، ويضم جدول الأعمال مناقشة زيارة السيسي إلى تركيا بمناسبة انعقاد المجلس.

فيدان: المباحثات تناولت اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي

وأكد فيدان أن المباحثات تناولت الاستعدادات لاجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، فضلاً عن القضايا المدرجة على جدول أعمالنا بالتفصيل، وتشكل التجارة والاقتصاد أحد أقوى أشكال التعاون، والاستثمارات التركية في مصر تقترب من 3 مليارات دولار، ويبلغ حجم التجارة بيننا 8 مليارات دولار.

وأشار فيدان إلى أنه تم الإعلان خلال زيارة الرئيس أردوغان لمصر عن هدف زيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار من خلال توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة، وإعادة تشغيل خط الشحن البحري (رورو)، وتعزيز العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية، وهناك أيضاً فرصة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة، والغاز الطبيعي المسال، والطاقة النووية.

ورأى فيدان أن التعاون بين مصر وتركيا له فائدة كبيرة للشعبين، والمنطقة، لافتا إلى أن هناك تنسيق كامل مع مصر لبحث حل الأزمة في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية عبر مصر، مشددا على الاتفاق مع مصر بشأن وحدة ليبيا، والعمل معها لإيجاد حلول جذرية لوقف الحرب في السودان.