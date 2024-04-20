عقيلة: ندعم الحكومة الليبية.. ونثق في قدرتها على تحقيق آمال الليبيين

أخبار ليبيا 24

أكّد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب دعمه الكامل للحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد وثقته التامة في قدرتها على تحقيق آمال الليبيين بالسير قدمًا بعجلة التنمية والإعمار.

كما جدد عقيلة تأكيد ثقته في صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا ولجنة إعادة الإعمار والاستقرار، مثمنًا الجهود المبذولة عبر المشاريع التنموية التي أطلقت في عدد من المدن والمناطق في ليبيا، وفقا لتصريح عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب.

عقيلة يلتقي حمّاد

والتقى عقيلة، يوم السبت، في القبة مع أسامة حمّاد رئيس الحكومة وبالقاسم حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا وحاتم العريبي رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات الخدمية التي تصب في صالح الوطن والمواطن، في مقدمتها الميزانية العامة واعتمادها من مجلس النواب.

وقال بليحق، إنّه جرى التشديد على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء.

وأضاف، أن حمّاد أكّد حرص الحكومة الليبية على تنفيذ المهمة التي أُوكلت إليها، والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي، بالإضافة إلى التزامها بتطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي.

وقال بليحق، إن حمّاد أطلع عقيلة على زيارته الرسمية التي أجراها لعدد من المدن خلال الأيام الماضية وجرى خلالها الإعلان عن انطلاق المشاريع الخدمية الكُبرى، وقيادة المصالحة في مدينتي مرزق والكفرة.

وأضاف، أن بالقاسم حفتر أوضح لرئيس مجلس النواب أن الزيارات التي قاموا بها لمدن الجنوب والوسطى تأتي كإعلان رسمي لإعادة إعمارها وإصلاح المرافق الخدمية بها.