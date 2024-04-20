عقوب:أزمة النازحين السودانيين ستتطور وتزداد

قال عبدالرحمن عقوب، عميد بلدية الكفرة، إنه أكد كثيرا أن أزمة النازحين من السودان، ستتطور وتزداد، خاصة مع زيادة حدة الإشتباكات في السودان ودارفور واقترابها من ليبيا.

وأوضح عقوب في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“، أن أعداد النازحين زادت بشكل كبير، لافتا إلى أن معدل الإصابات بالأمراض في صفوف النازحين ارتفع، مشيرا إلى أن آخر مجموعة تم ترحيلها الجمعة تضمنت أكثر من 100 مصاب.

عقوب: الوضع سيء ومركز إيواء المهاجرين يعاني من نقص الإمكانيات

وأضاف عقوب أن الوضع سيء ومركز إيواء المهاجرين يعاني من نقص الإمكانيات، والقطاع الصحي والخدمي على وشك الانهيار، لافتا إلى أنه من الصعب تقدير أعداد النازحين السودانيين لأن الحدود مفتوحة، وتم سحب جميع الأجهزة الأمنية من منطقة العوينات الحدودي ولا يوجد رقم رسمي للآن.

وأشار عقوب إلى أنه تم رصد لجوء أكثر من 800 شخص للكفرة في الأيام الأخيرة، ولا يوجد أماكن مخصصة لاستقبال النازحين، لافتا إلى أن البلدية لم تتلقى الدعم رغم مرور أكثر من سنة للحرب في السودان، ولا يوجد اهتمام بالوضع في الكفرة، مشيرا إلى أن القطاع الصحي أبرز احتياجات البلدية لمواجهة الازمة، خاصة وأن عدد الأسرة في مستشفى الكفرة محدود.

وأضاف عقوب أنه تم تسجيل حالات مصابة بالإيدز بين النازحين للبلدية من دول الجوار، لافتا إلى أن النازحين سجلت بينهم أمراض أخرى منها الالتهاب الكبدي.