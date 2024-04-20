عبدالجليل يقف على الأضرار الناجمة عن حريق بمحيط الإمداد الطبي ببنغازي

أخبار ليبيا 24

عاين وزير الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبدالجليل، الأضرار الناجمة على الحريق الذي تعرض له محيط مكتب الصيدلة والإمداد الطبي بمنطقة بوعطني ببنغازي نتيجة سرعة الرياح وسوء الأحوال الجوية.

وفي بيان للحكومة الليبية، أثنى وزير الصحة على مجهودات العاملين بمكتب الصيدلة والإمداد الطبي الذين تمكنوا من السيطرة على الحريق وإبلاغ الجهات المختصة في الوقت المناسب والمتمثلة في مديرية أمن بنغازي، وهيئة السلامة الوطنية والدفاع المدني، ومركز شرطة بوعطني، والغرفة الأمنية.

وأوضح عبدالجليل أن كافة الأجهزة قامت جميعها بدورها ومنعت وصول الحريق إلى المخازن الرئيسية التي تضم الأدوية والمخزون الاستراتيجي للتطعيمات بدون حدوث أي أضرار مادية أو بشرية.

وأصدر وزير الصحة تعليماته بمنح مكافأة مادية للعاملين الذين شاركوا بإخماد الحريق، وضرورة بدء أعمال الصيانة الفورية للمقر بالكامل.

بحث أوضاع النازحين من السودان

وفي سياق منفصل شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، ووزير الصحة، عثمان عبد الجليل، في الاجتماع التمهيدي المنعقد لمناقشة أوضاع النازحين من السودان نتيجة لأوضاع الحرب وعدم الاستقرار الذي يشهده البلد الشقيق.

وناقش الاجتماع الدور المناط بوزارة الخارجية في التنسيق واستقطاب دعّم المنظمات الدولية والمجتمع الدولي للمساهمة في تخفيف معاناة النازحين الذين تتزايد أعدادهم بشكل كبير في ليبيا، خاصةً في الكفرة وأجدابيا وبعض المدن الليبية الأخرى.

الاجتماع الذي عقد الخميس حضره مديري المستشفيات العامة ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية.