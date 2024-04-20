شكري: ليس هناك تعارض بين مواقف مصر وتركيا في ليبيا والمنطقة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الدولة المصرية تتطلع لاستمرار التنسيق مع تركيا من أجل رفع مستوى التعاون بين البلدين، وتوثيق التعاون مع تركيا من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأوضح شكري خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان ، في إسطنبول، السبت، وتابعته “أخبار ليبيا 24” أنه ليس هناك تعارض بين مواقف الدولتين الأوضاع في سوريا، وليبيا، والسودان، والصومال، واليمن، لافتا إلى أن التنسيق بين البلدين في قضايا المنطقة أمر مهم، لافتا إلى أن هناك توافق وتنسيق بشأن إيجاد حلول جذرية للمشكلات، واستمرار هذا التنسيق هو أمر مهم.

وأضاف أن المباحثات اتسمت دائماً بالصراحة وتجري في جو من الإخاء، والفهم المشترك بالنسبة للعلاقات الثنائية، لافتا إلى أن القاهرة تهدف إلى الارتقاء بها سياسياً، واقتصاديا، وثقافيا، وأمنيا، وأن يسهم ذلك في تحقيق مزيد من التعاون على النطاق الإقليمي، وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأشار شكري إلى أن التجارة تشكل نقطة ضوء مهمة في العلاقات بين البلدين بعد أن وصل حجمها إلى 8 مليارات دولار، ونطمح إلى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين حتى يصل إلى 15 مليار دولار، معربا عن سعادته لارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين، لافتا إلى أن هذا كان أحد المحاور المهمة التي تحدث عنها الرئيس إردوغان خلال زيارته لمصر

وأكد شكري أنه اتفق مع نظيره التركي على وضع الإطار القانوني لتعزيز العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أنه سبق وتم تكليفهما كوزيري خارجية بالتحضير لاجتماع المجلس الاستراتيجي للتعاون بين البلدين، كخطوة مهمة في تعزيز العلاقات.

وأضاف شكري أن القاهرة تنتظر زيارة وزير الخارجية هاكان فيدان لاستكمال التحضير لاجتماع المجلس الاستراتيجي، والتحضير لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشددا على أن التنسيق والتشاور بين مصر وتركيا لا يتركز فقط على العلاقات الثنائية، لكن هناك أيضاً قضايا كثيرة نتعاون فيها بشأن جميع دول المنطقة، كما أنهما دولتان شقيقتان ومهمتان في منطقة البحر الأوسط.