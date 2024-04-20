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حمّاد: حريصون على تنفيذ مهمتنا.. والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي

20 أبريل، 2024 11:59 م
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حمّاد: حريصون على تنفيذ مهمتنا.. والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي

أخبار ليبيا 24

أكّد أسامة حمّاد حرص الحكومة الليبية على تنفيذ المهمة التي أُوكلت إليها، والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي، والتزامها بتطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي وتأمين مستقبل أفضل.

جاء ذلك في لقاء مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي في القبة يوم السبت، رفقة بلقاسم حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا وحاتم العريبي رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار.

حمّاد: حريصون على تنفيذ مهمتنا.. والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي

حمّاد: مستمرون في تنفيذ المشاريع

وأكّد حمّاد لرئيس البرلمان على استمرار تنفيذ المشاريع التنموية بجميع المدن والمناطق عبر الأدوات التنفيذية المتمثلة في صندوق التنمية وإعادة الإعمار ولجنة إعادة الإعمار والاستقرار.

وأطلع رئيس الحكومة عقيلة على زيارته الرسمية التي أجراها لعدد من المدن خلال الأيام الماضية وجرى خلالها الإعلان عن انطلاق المشاريع الخدمية الكُبرى.

وبدأت الزيارة من سرت ثم سبها وجالو وأوجلة وأجخرة ومرزق والكفرة. وفي أثناء الزيارة إلى مرزق قادت الحكومة الليبية وصندوق التنمية وإعادة الإعمار المصالحة بين قبائل الأهالي وقبائل التبو، كما قادت المصالحة بين قبائل الزوية وقبائل التبو في الكفرة.

حمّاد: حريصون على تنفيذ مهمتنا.. والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي

وفي أثناء لقائه مع عقيلة بحث حمّاد عدد من الملفات وعلى رأسها الميزانية العامة، واعتمادها من مجلس النواب، بالإضافة الى التشديد على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء.

هذا وأكّد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب دعمه الكامل للحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد وثقته التامة في قدرتها على تحقيق آمال الليبيين بالسير قدمًا بعجلة التنمية والإعمار.

 

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20 أبريل، 2024 11:59 م
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