تدربهم سيدة.. ضبط تشكيل عصابي يبتز الأطفال ويستخدمهم لسرقة السيارات في بنغازي

أخبار ليبيا 24

أعلن مكتب الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية الليبية، ضبط تشكيل عصابي يبتز الأطفال ويستخدمهم لسرقة السيارات في بنغازي.

وقال المكتب في بيان له، إنه بتتبّع سلسلة من السرقات التي وقعت في بنغازي قام مكتب التحريات في الإدارة العامة للعمليات الأمنية بجمع المعلومات وتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم.

وأوضح البيان أن أفراد التحقيقات قاموا بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة ومقاطع الفيديو المنتشرة مؤخرًا، والتي أظهرت أطفالًا يقومون بسرقة سيارات من مناطق مختلفة.

وأضاف: “بعد جهود مستمرة وتحقيقات مكثفة، تمكن أفراد التحريات من تحديد هوية طفل وشقيقة اللذين قاما بسرقة سيارة من نوع كيا فورتي في شارع دبي. وخلال التحقيق معهما، اعترف المشتبه بهما بعضويتهما في عصابة تستخدم الأطفال في عمليات السرقة، من خلال ابتزازهم بواسطة مقاطع فيديو”.

استغلال الأطفال وابتزازهم

وأكد البيان أن “سيدة تقوم بتدريب الأطفال وترسلهم لتنفيذ عمليات السرقة، بما في ذلك ابنها. وبعد الانتهاء من السرقة، يقومون بتسليم المسروقات للسيدة التي تعطيهم نصيبهم”.

وأشار البيان إلى أن استغلال الأطفال يتم أيضا من قبل مجموعة أخرى من تجار المخدرات الذين قاموا بتصوير مقاطع فيديو مسيئة لهم وابتزازهم بها.

وخلال التحقيقات، قدم المشتبه بهما اعترافات حول تورطهما في حوالي 25 حالة سرقة. وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المطلوبة، تم تقديم جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.