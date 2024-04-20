بينهم إيلون ماسك.. الكشف عن قائمة أغنى أثرياء العالم لعام 2024

أخبار ليبيا 24

قال تقرير “فوربس” عن أكبر أثرياء العالم خلال 2024، إن العالم حاليا به عدد كبير من المليارديرات بأكثر من أي وقت مضى، بإجمالي نحو 2781 مليارديرًا، بزيادة 141 عن العام الماضي و26 عن الرقم القياسي المسجل في عام 2021.

وبحسب التقرير، تبلغ ثروات أغنى أثرياء العالم الإجمالية 14.2 تريليون دولار، بزيادة قدرها 2 تريليون دولار عن عام 2023 و1.1 تريليون دولار أعلى الرقم القياسي السابق، والذي تم تسجيله أيضًا في عام 2021.

وجاءت معظم المكاسب من العشرين الأوائل، الذين أضافوا مجتمعة 700 مليار دولار إلى ثرواتهم منذ عام 2023، ومن الولايات المتحدة، التي تضم الآن رقما قياسيا يبلغ 813 مليارديرا تبلغ ثرواتهم مجتمعة 5.7 تريليون دولار.

وتظل الصين في المرتبة الثانية، حيث يبلغ المليارديرات فيها 473 دولة (بما في ذلك هونغ كونغ)، وتبلغ قيمة ثرواتهم 1.7 تريليون دولار، على الرغم من ضعف الإنفاق الاستهلاكي والكساد العقاري الذي ساعد في القضاء على نحو 300 مليار دولار من الثروة.

أما الهند، التي تضم 200 ملياردير (وهو رقم قياسي أيضًا)، فتحتل المرتبة الثالثة.

وجاءت قائمة أكبر 10 أثرياء في العالم، بحسب تقرير “فوربس” لعام 2024 كالآتي:

برنارد أرنو

قيمة الثروة الصافية: 233 مليار دولار | العمر: 75 | البلد/الإقليم: فرنسا | الصناعة: الموضة والتجزئة

يشرف برنارد أرنو على إمبراطورية LVMH التي تضم 75 علامة تجارية للأزياء ومستحضرات التجميل، بما في ذلك لويس فويتون وسيفورا، وهو أغنى شخص في العالم حاليا.

إيلون ماسك

قيمة الثروة الصافية: 195 مليار دولار | العمر : 52 | البلد/الإقليم: الولايات المتحدة | الصناعة: السيارات وغيرها

شارك إيلون ماسك في تأسيس ست شركات، بما في ذلك صانع السيارات الكهربائية تسلا، ومنتج الصواريخ SpaceX، وشركة Boring Company الناشئة في مجال حفر الأنفاق.

جيف بيزوس

قيمة الثروة الصافية: 194 مليار دولار | العمر: 60 | البلد/الإقليم: الولايات المتحدة | الصناعة: التكنولوجيا

أسس جيف بيزوس عملاق التجارة الإلكترونية أمازون في عام 1994 في سياتل.

مارك زوكربيرغ

قيمة الثروة الصافية: 177 مليار دولار | العمر : 39 | البلد/الإقليم: الولايات المتحدة | الصناعة: التكنولوجيا

أنشأ مارك زوكربيرغ، البالغ من العمر 19 عامًا، موقع فيسبوك في عام 2004 ليقوم الطلاب بالتواصل مع أصدقائهم.

لاري إليسون

قيمة الثروة الصافية: 141 مليار دولار | العمر: 79 | البلد/الإقليم: الولايات المتحدة | الصناعة: التكنولوجيا

لاري إليسون هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة البرمجيات العملاقة أوراكل، التي يمتلك فيها ما يقل قليلاً عن 40 بالمئة.

وارن بافيت

قيمة الثروة الصافية: 133 مليار دولار | العمر: 93 | البلد/الإقليم: الولايات المتحدة | الصناعة: التمويل والاستثمار

يعد وارن بافيت أحد أكثر المستثمرين نجاحًا على الإطلاق في العالم.

بيل جيتس

قيمة الثروة الصافية: 128 مليار دولار | العمر: 68 | البلد/الإقليم: الولايات المتحدة | الصناعة: التكنولوجيا

قام بيل جيتس بتنويع ثروته من شركة البرمجيات مايكروسوفت إلى عشرات الممتلكات، بما في ذلك شركة التخلص من النفايات Republic Services وشركة تصنيع الجرارات Deere & Co.

ستيف بالمر

قيمة الثروة الصافية: 121 مليار دولار | العمر: 68 | البلد/الإقليم: الولايات المتحدة | الصناعة: التكنولوجيا

ستيف بالمر هو الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، الذي قاد الشركة من عام 2000 إلى عام 2014.

موكيش أمباني

قيمة الثروة الصافية: 116 مليار دولار | العمر: 66 | البلد/الإقليم: الهند | الصناعة: متنوعة

يرأس موكيش أمباني ويدير شركة Reliance Industries التي تبلغ إيراداتها 110 مليارات دولار، والتي لها مصالح في البتروكيماويات والنفط والغاز والاتصالات وتجارة التجزئة والخدمات المالية.

لاري بيغ

قيمة الثروة الصافية: 114 مليار دولار | العمر : 51 | البلد/الإقليم: الولايات المتحدة | الصناعة: التكنولوجيا

تنحى لاري بيغ عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة ألفابيت، الشركة الأم لشركة غوغل، في عام 2019، لكنه ظل عضوًا في مجلس الإدارة ومساهمًا مسيطرًا.