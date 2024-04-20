بن شرادة: عدم توافق الأطراف الدولية سبب فشل المبعوثين الأمميين

قال سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة، إن عدم توافق الأطراف الدولية هو الأساس في عدم إتمام أي من المبعوثين الأمميين السابقين إلى ليبيا لمهمته، نافيا أن يكون فشل هؤلاء المبعوثين مرتبط بعدم توافق الأطراف الليبية.

وأوضح بن شرادة في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“، أن الأمريكية ستيفاني خوري، المكلفة بقيادة البعثة الأممية بشكل مؤقت، قد تواجه نفس العقبات المتمثلة في عدم توافق الأطراف الدولية، مشددا على أن التوافقات الليبية ممكنة، كما حدث بشأن التعديل الدستوري الأخير، وفي وقت سابق في الصخيرات.

وكان بن شرادة، قد أكد في وقت سابق أن استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، تصب في مصلحة الأطراف الساعية لإطالة الأزمة، مرجا أن يكون هناك اتفاق بين القائمين على منظمة الأمم المتحدة والمعرقلين في ليبيا على إطالة الأزمة، مشيرا إلى أن المعرقلين يتمتعون بنفوذ واسع سواء عن طريق السلاح أو العمالة مع الدول الأجنبية.

وأوضح بن شرادة أن تعاقب المبعوثين الأممين على ليبيا، يؤكد فشل المجتمع الدولي في حل الأزمة الليبية، لافتا إلى أن وجود باتيلي في ليبيا لمدة تُقارب السنتين وجلوسه مع الأطراف الليبية من هنا وهناك ثم تغييره بعد ذلك يدل على إدارة وإطالة الأزمة.

وأضاف بن شرادة أن المبعوث الجديد سوف يعود إلى المربع الأول ما يعني ابتعاد صندوق الانتخابات الذي كان ينتظره الليبيون، مشيرا إلى أن نائب المبعوث الأممي الأمريكية، ستيفاني خوري ربما يتم تكليفها بتسيير البعثة وستجلس مع الأطراف الليبية لتبدأ مجددًا من الصفر.