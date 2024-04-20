بينهم أطفال.. ضبط 25 شخصًا في بئر الأشهب كانوا في وكر لتهريب البشر

أخبار ليبيا 24

لازالت جهود أجهزة الأمن والجيش الوطني مستمرة للحد من تدفق المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والحدود الشرقية لليبيا، إذ نجحت مؤخرًا الإدارة العامة للعمليات الأمنية في طبرق ومديرية أمن بئر الأشهب من ضبط 35 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية المصرية، كانوا محتجزين داخل أحد أوكار التهريب.

ويمرّ مهاجرون غير الشرعيين من مختلف الدول الأفريقية والآسيوية من بنغلاديش وباكستان ومصر والسودان وسوريا وغيرهم إلى شرق ليبيا في محاولة لعبور البحر المتوسط عبر ليبيا.

وداهم عناصر الإدارة العامة للعمليات الأمنية فرع طبرق بالتعاون مع مديرية أمن بئر الأشهب أحد مخازن الهجرة غير الشرعية جنوب بلدية الأشهب.

وفي أثناء المداهمة ضبط 35 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المصرية، بينهم أطفال لا يتجاوز أعمارهم 20عاما، وفق ما صرحت به الإدارة اليوم السبت.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها ضبط مهاجرين غير شرعيين في المنطقة.

وكر للمهاجرين في بئر الأشهب

وقبل أيام نجح عناصر الإدارة العامة للعمليات الأمنية طبرق في مداهمة أحد أوكار تخزين الهجرة غير الشرعية جنوب بلدية بئر الأشهب.

وفي تلك العملية ضبط 39 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية المصرية كذلك، إذ اتخذت الإجراءات القانونية وأحيلوا إلى جهات الاختصاص لترحيلهم عبر منذ أمساعد البري الحدودي إلى جمهورية مصر العربية.

وفي مارس الماضي أثمر التعاون الأمني بين فرع العمليات الأمنية ومديرية أمن طبرق عن القبض على 81 مهاجرًا غير شرعي، كانوا على شاطئ البحر في منطقة “قابس” بشط الشواعر.