النايض: الفرصة مهيأة أمام الجامعة العربية للأخذ بزمام المبادرة في ليبيا

قال عارف النايض، رئيس تكتّل إحياء ليبيا، إن الفرصة الآن مهيأة أمام جامعة الدول العربية للأخذ بزمام المبادرة في ليبيا، ومعالجة الأزمة السياسية المتردية في البلاد، خاصة بعد استقالة عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي السابق من منصبه، وخلو المنصب، وصعوبة إيجاد البديل بذات الصلاحيات سريعاً.

وطالب النايض في مقترح تقدم به للأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، وطالعته “أخبار ليبيا 24” بأن تصدر جامعة الدول العربية قراراً يلزم مجلسي النواب والدولة بتشكيل حكومة مصغرة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة خلال 30 يوماً، كحدّ أقصى، و وذلك لتجنيب ليبيا مزيداً من الانهيار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح النايض أن هناك فرصة هامة لجامعة الدول العربية لاستعادة زمام المبادرة، لافتا إلى أن الجامعة العربية هي من أصدرت القرار في عام 2011 الذي استطاع مجلس الأمن بموجبه فرض البند السابع على ليبيا، وهي من تستطيع إخراجها من هذا الوضع.

وأضاف النايض أن الجمود السياسي الذي تعيشه ليبيا الأن جعلها عرضة للاقتسام والنهب الممنهج، وإلى التفتت والقابلية للاحتلال الأجنبي، مشيرا إلى أن الفساد في ليبيا لم يطاق، والشعب يتم إفقاره بشكل متعمد، محذرا من اندلاع حرب أهلية جديدة في أي وقت.

وأشار النايض إلى أنه بإمكان الجامعة خلال 10 أيام دعوة رؤساء المجلس الرئاسي والنواب والدولة لاجتماع طارئ ونهائي لحسم جميع التفاصيل والآليات لتطبيق القوانين الانتخابية المنشورة فعلاً في الجريدة الرسميّة والملزمة للجميع، مطالبا الجامعة بخروج الاجتماع باتفاق حاسم وملزم للجميع.

وأضاف النايض أنه يتعين على الجامعة بعدها إرسال مخرجات الاجتماع إلى مجلس الأمن، بحيث تطبق تحت البند السابع بقرار من مجلس الأمن، مضيفا أنه سيقوم بعدها مجلس النواب رئيس الحكومة المصغرة، بالتشاور مع مجلس الدولة ويمنحه الثقة، مشددا على ضروة أن يشكل رئيس الحكومة الجديدة فريقه دون تدخل، وتعترف الجامعة العربية بحكومته، وترفعها إلى مجلس الأمن للاعتراف الدولي بها.

وأوضح النايض أن مهمة الحكومة الجديدة المصغرة التركيز على إنجاز الانتخابات بحسب الجدول الزمني المحدد قانوناً، وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، لافتا إلى أنه لا يحق لها توريط البلاد في أي التزامات نحو أي دولة أخرى، أو المماطلة في تسليم السّلطة فور إنجاز الانتخابات.

وشدد النايض على أنه لا سبيل لتجديد الشرعية في ليبيا إلا من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وعاجلة، لافتا إلى أنه لا سبيل إلى الانتخابات إلا بتشكيل حكومة استحقاقات انتخابية مصغرة، توصل البلاد إلى الانتخابات حسب القوانين النافذة.

ودعا النايض النخبة السياسية، التي تريد أن تحكم ليبيا إلى تقديم برامجها، وعرض نفسها على الشعب المصدر الوحيد للشرعية، معتبرا أن سياسة الاستحواذ الأنانية على السلطة، ومعاملة المال العام كغنيمة مكشوفة مرفوضة، مؤكدا أن هناك 2.8 مليون ليبي وليبية سجلوا للانتخابات، ومن حقهم اختيار قياداتهم.