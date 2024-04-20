الميهوب: الدبيبة يتحمل مسؤولية وجود قوات أجنبية في ليبيا

حمّل طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، حكومة الدبيبة منتهية الولاية، مسؤولية أي وجود لقوات أجنبية فوق الأراضي الليبية، مستنكرا قرار تخصيص قطعة أرض لصالح القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم“.

وأوضح الميهوب في تصريحات صحفية، رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن صمت من رئيس مجلس الأمن القومي التابع لمجلس النواب، غير مقبول وغير معقول، مستنكرا عدم وجود أي إشارة من جسم بحجم مجلس الأمن القومي تجاه عبد الحميد الدبيبة، وزير الدفاع المكلف بحكومته منتهية الولاية، بخصوص تخصيص أرض لـ”أفريكوم”.

وشدد الميهوب على ضرورة أن يبدي رئيس مجلس الأمن القومي التابع لمجلس النواب رأيه حسب صفته، فيما يتعلق بتسليم الوطن للأجنبي، مشيرا إلى عدم وجود رخصة بأي شكل من الأشكال لتسهيل الوجود الأجنبي في الوطن، لافتا إلى أنه سيخاطب النائب العام لوضعه أمام المسؤولية.