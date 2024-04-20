المبعوثون الأمميون إلى ليبيا تسعة.. آخرهم باتيلي

أخبار ليبيا 24

توافد على ليبيا منذ العام 2011 إثر إسقاط النظام السابق 9 مبعوثين أممين (أحدهم بالإنابة)، لم يفلح جميعهم في إخراج البلاد من أزمتها ومعالجة الانقسام الحاصل بين مؤسساتها وإيصالها إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.

آخر هؤلاء المبعوثين، الدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي، الذي أعلن تقديم استقالته بشكل مفاجئ عقب إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في السادس عشر من أبريل الجاري، انتقد فيها بشكل حاد الأطراف الرئيسة في ليبيا، مخلفًا وراءه تساؤلات حول تعيين مبعوث أممي جديد، وما إن كان حل الأزمة الليبية قد استعصى على الأمم المتحدة؟

ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011، أرسلت الأمم المتحدة ممثليها إلى البلاد الغنية بالنفط، التي تحتل موقعًا استراتيجيًا في شمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط، والتي لم تجد نقطة نهاية الانقسام داخلها منذ أكثر من عقد.

أول مبعوث إلى ليبيا

وفي أثناء الثورة الليبية في 2011 أرسل الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بان كي مون مبعوثه الخاص الدبلوماسي الأردني عبد الإله الخطيب إلى ليبيا للمساعدة في إحداث استقرار سياسي لما بعد الثورة.

الخطيب لم يدم طويلًا ليعلن بعدها مون في سبتمبر 2011 تعيين البريطاني إيان مارتن، رئيسا للبعثة الجديدة في ليبيا.

وبعد انتخابات المؤتمر الوطني أعلن “مون” من جديد في سبتمبر 2012 تعيين اللبناني طارق متري ممثلا له ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلفا لإيان مارتن.

وخلفا لمتري، عُين الإسباني برناردينو ليون في أغسطس 2014، إذ عمل الأخير على جمع الأطراف على موائد الحوار، آخرها اجتماع “الصخيرات” في المغرب، الذي نتج عنه تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

أول المستقيلين

وبعد ليون عُين في نوفمبر 2015 الألماني مارتن كوبلر ممثلا خاصا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وليعلن بعدها بنحو عامين تعيين اللبناني غسان سلامة، وتحديدا يوم 22 يونيو2017.

وكسابقيه فشل سلامة في إيصال البلاد إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، إذ أعلن استقالته من منصبه لدواعٍ صحية في 2020.

وبعد سلامة جرى تعيين السلوفاكي يان كوبيتش لقيادة البعثة الأممية منتصف يناير 2021، بعد أن اعتذر البلغاري نيكولاي ملادينوف عن المهمة لأسباب شخصية، لكن كوبيتش كذلك لم يحرز أي تقدم يذكر، وغادر البعثة.

بعدها اضطر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تكليف القائمة السابقة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني وليامز مستشارةً خاصة. ونجحت وليامز خلال فترتها وضع خارطة الطريق مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، نتج عنها تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية، وتحديد موعد للانتخابات يوم 24 ديسمبر 2021، لكن الانتخابات تعثرت.

وفي 2022 تولى عبدالله باتيلي مهمة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبعد نحو عامين أعلن استقالته محملًا الأطراف الليبية المؤسسة مسؤولية الفشل في إيصال البلاد إلى الانتخابات التي طال أمدها.