العرفي: الإدارة الأمريكية تريد الاستحواذ على الملف الليبي

قال عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، إن عملية تعيين الأمريكية من أصل لبناني ستيفاني خوري ممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة أمر متوقع، موضحا أن الإدارة الأمريكية أرادت الاستحواذ والسيطرة على الملف الليبي.

وأوضح العرفي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“، أن ستيفاني خوري ستنفذ أجندة الولايات المتحدة، مشددا على أن المتغيرات التي حدثت في الساحة الليبية كانت تحتم إحداث تغيير على مستوى البعثة الأممية لإمساك الملف الليبي مجددًا، معتبرا أن هذه الخطوة جاءت لإحداث تغيير فشل فيه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعلن في وقت سابق تكليف الأمريكية اللبنانية ستيفاني خوري، نائبة للمبعوث الأممي، خلفا للزيمبابوي ريزيدون زينينغا.

وتمتلك خوري تمتلك أكثر من 30 عامًا من الخبرة في دعم العمليات السياسية، ومحادثات السلام والوساطة في حالات النزاع وما بعد النزاع، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط، بحسب ما أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا، لافتة إلى أن خوري تمتلك تجربة تفوق 15 عامًا من العمل مع الأمم المتحدة في العراق ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن، مشيرة إلى أنها شغلت مؤخرًا منصب مدير الشؤون السياسية في البعثة الأممية المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.

وأضافت البعثة أن خوري عملت كزميلة باحثة في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية ومع عدد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة “البحث عن أرضية مشتركة” Search for Common Ground.، مضيفة أن خوري حصلت على درجة الدكتوراه في الفقه القانوني ودرجة البكالوريوس في الآداب في الحكومة من جامعة تكساس بالولايات المتحدة، إضافة إلى أنها تجيد اللغتين العربية والإنجليزية.