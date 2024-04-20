الطويني: معبر رأس اجدير سيعود للعمل قريبا

قال غالي الطويني، رئيس مجلس الحكماء والأعيان في مدينة زوارة، إن الوضع الأمني في معبر رأس اجدير لا يزال مستقرًا، لافتا إلى أن الأمور تسير بشكا طبيعي وفقا لما هو متفق عليه، لافتا إلى أنه لم يتم تسجيل أي خروقات أو توترات بالمنفذ البري.

وأوضح الطويني في تصريحات خاصة رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن القوات التابعة لرئاسة الأركان التابعة للمجلس الرئاسي وإدارة إنفاذ القانون لا تزال موجودة في المعبر، لافتا إلى أن أعمال الصيانة للطرق والمباني في المعبر لا تزال متواصلة، مستعبدا تأخير فتح المعبر أكثر من ذلك، على الرغم من أن قرار الفتح النهائي يصدر عن وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية ورئاستها.

وكان الطويني، قد أكد في وقت سابق أن لديهم مخاوف من تواجد تحشيدات عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، في منطقة العسة، لافتا إلى أنه لم يحدث الصلح إلى الآن وما زال فتيل الأزمة وطبول الحرب تدق في العسة، مشددا على أنهم يسعون لتهدئة الأوضاع وعدم إدخال البلاد في فتنة.

الطويني: التهريب في جميع المعابر والمنافذ

وشدد الطويني على أن التهريب في جميع المعابر والمنافذ ويجب معالجة هذا الملف بإصدار قرارات لجميع المنافذ دون ازدواجية في المعايير وعدم التركيز على معبر رأس اجدير، لافتا إلى أن هناك مساعي لحل الأزمة والاتفاق مع الفريق محمد الحداد رئيس الأركان العامة بالمنطقة الغربية، على إعادة فتح معبر رأس اجدير بوجود الأجهزة الرسمية.