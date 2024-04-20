الصول: الإدارة الأمريكية تتحكم في ليبيا عبر قوى غير وطنية

قال علي الصول، عضو مجلس النواب، إن الإدارة الأمريكية تتحكم في المشهد السياسي في ليبيا، عبر قوى غير وطنية، لافتا إلى لأن هذه القوى مهمتها إبقاء الوضع على ما هو عليه وإفشال كافة المسارات المرتبطة بإجراء الانتخابات.

وأوضح الصول في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الأزمة في ليبيا تتمثل في النهج المتبع والمتمثل في إدارة الأزمة حسب الرؤية الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أن أسس الصراع في ليبيا نابعة من الموقع الجغرافي للدولة ومكانتها الاقتصادية، وما تمتلكه من ثروات.

وكان الصول قد حمل المجلس الرئاسي فشل في مسار المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أنه لن ينجح في أي خطوات في هذا الاتجاه، لافتا إلى أن الضرورة تقتضي توحيد المؤسسات الليبية، مشددا على أن المؤسسات هي التي تسببت في انشقاقات بين أطياف المجتمع الليبي. الصول: إعادة طرح مبادرة باتيلي بنفس الصيغة هو مجرد إدارة للأزمة واعتبر الصول وقتها أن طرح المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مبادرة “الطاولة الخماسية” بنفس الصيغة هو مجرد إدارة للأزمة، وليس سعيا لحلها، مشيرا إلى أن مبادرة باتيلي تحتاج لتكون سداسية بمشاركة الحكومة المكلفة من البرلمان، أو رباعية باستثناء الحكومة منتهية الولاية، مستبعدا نجاح أي خطوة في ظل التخبط الحاصل في المشهد، مشددا على أن مجلس النواب لن يشارك في الطاولة، بينما يعمل على تشكيل حكومة موحدة مصغرة لتوحيد السلطة التنفيذية، والإشراف على الانتخابات.