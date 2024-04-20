الجمعة المقبلة.. بلدي مرادة يناقش تهميش الوطنية للنفط لمطالب الشباب

أخبار ليبيا 24

أعلن المجلس البلدي مرادة أن يوم الجمعة المقبلة موعدا لاجتماع كافة أهالي وتركيبات وشباب المنطقة بخصوص تهميش المؤسسة الوطنية للنفط لطلبات شبابها وأهاليها.

وأوضح المجلس في بيان نشره عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن الاجتماع سيناقش بالدرجة الأولى عدم تمكين الشباب من التعيينات بالمؤسسة أسوة بالمناطق المجاورة ولم يتم النظر إليهم منذ آخر تعيينات تحصلت عليها المنطقة عام 2014.

وأكد أن منطقة مرادة همشت من جميع الحكومات السابقة والحالية ولم ينظر إليها كونها المنبع الرئيسي للنفط في ليبيا وتورد لخزينة الدولة سنويا مليارات الدولارات تساھم هذه الأموال في بناء الدول اقتصاديا.

وأوضح المجلس البلدي مرادة، أن الاجتماع بمثابة رسالة تنبيه للمؤسسة الوطنية للنفط أولا وللحكومات ثانيًا.

وأعلن إخلاء المسؤولية تماما أمام ما يترتب من رد فعل للشباب وللأهالي بعد هذا الاجتماع مالم يتم تلبية مطالبهم.

حراك شباب جالو يطالب بتعيينات في مؤسسة النفط

وفي مارس من عام 2022، أمهل حراك شباب مدينة جالو المؤسسة الوطنية للنفط 72 ساعة بتنفيذ مطالبهم في الحصول على تعيينات وإلا سيتم التصعيد.

واستنكر الحراك من أمام حقل أبو الطفل جنوب مدينة جالو، ما تفعله المؤسسة الوطنية للنفط من إقصاء وتهميش متعمد لشباب بلدية جالو.

وأعلن حراك شباب مدينة جالو رفضهم لكثرة الوعود الزائفة، خصوصًا مع ظهور قرارات تعيين جديدة بين فترة وأخرى وحرمان شباب مدينة جالو منها.

وأكد الحراك أنه تم تشكيل لجنة تفاوض من شباب الحراك، لافتًا إلى أن الممثل الشرعي الوحيد للحراك هم هذه اللجنة التي تم تشكيلها وإعطاءها الثقة.

يشار إلى أن حراك شباب جالو يضم خريجين من المؤهلات العلمية والتخصصات النفطية والمعاهد العليا والمتوسطة والمتحصلين عليها منذ سنوات عديدة والمسجلين في منظومة الباحثين عن العمل في مكتب العمل و التأهيل جالو.